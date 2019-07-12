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Çocuklarda orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir?

Küçük yaşta çocuklarda sık görülen orta kulak iltihabı risk faktörü taşıyor. Anne, babalar çocuklarda görülen orta kulak iltihabı tedavisi var mı merak ediyor. Çocuklarda yaşanan bu durumda en kısa sürede bir hekime başvurulması gerekir. Ateş yükselmesi, ense sertliği ve kusma şikayetleri ise ciddi Orta kulak iltihabı yan etkileri olabileceğini gösterir. Çocuklarda orta kulak iltihabı ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

12 Temmuz 2019 Cuma 17:57
Çocuklarda orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir?

Küçük yaşta çocuklarda sık görülen orta kulak iltihabı risk faktörü taşıyor. Anne, babalar çocuklarda görülen orta kulak iltihabı tedavisi var mı merak ediyor. Çocuklarda yaşanan bu durumda en kısa sürede bir hekime başvurulması gerekir. Ateş yükselmesi, ense sertliği ve kusma şikayetleri ise ciddi Orta kulak iltihabı yan etkileri olabileceğini gösterir. Çocuklarda orta kulak iltihabı ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

Çocuklarda orta kulak iltihabının ortaya çıkması halinde en sık görülen belirtinin Kulak ağrısıdır. İşitme kaybı, kulakta dolgunluk tıkanıklık semptomları da belirtiler arasındadır. Ayrıca, bebeklerde huzursuz olma, sık ağlama, beslenme zorluğu gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Böyle durumlarda en kısa sürede bir hekime başvurulması gerekir. Ateş yükselmesi, ense sertliği ve kusma şikayetleri ise ciddi Orta kulak iltihabı yan etkileri olabileceğini gösterir ve acilen KBB doktoruna başvurulmalıdır.

Çocuklarda kulak iltihabı belirtileri

Kulak ağrısı (özellikle yatar pozisyonda)

Uyumada zorluk

Normalden daha fazla ağlama

Normalden daha huzursuz olma

Duymada zorluk veya çevresel sesli uyaranlara cevap verme zorluğu

Denge kaybı

Ateş

Kulak akıntısı

Baş ağrısı

İştahsızlık

Orta kulak iltihabı tedavisi nasıl olur?

Orta kulak iltihabı tedavisinde yaşa ve belirtilerin şiddetine göre farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Belirtilerin tedavisine yönelik hastaların yaşadığı kulak ağrısı için ılık, nemli bir bezin ağrıyan bölgeye konulması ve ağrı kesici ilaçların kullanılması hekiminiz tarafından önerilebilir. Enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisi hekiminiz tarafından hastalığın seyrine göre değerlendirilecektir.

Antibiyotik tedavisi reçetelendiyse tedavinizi hekiminizin yönlendirdiği şekilde tedavinizin sonuna kadar kullanmanız iyileşme için büyük önem taşımaktadır.

Çocuklarda sık tekrarlayan orta kulak iltihabına yönelik kulak zarı üzerinde açıklık oluşturularak, bu açıklık üzerine yerleştirilen kulak tüpleri ile sıvı birikiminin önlenmesi bir diğer tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:57
  1. Orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir?
  2. Orta kulak iltihabı neden olur?
  3. Orta kulak iltihabı
  4. çocuklarda orta kulak iltihabı

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