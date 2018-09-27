Çocuklarda okul dönemi beslenme nasıl olmalı?

Diyetisyen Şehide Baştürk'ün kaleme aldığı o yazı;

ÇOCUKLARDA OKUL DÖNEMİ BESLENME NASIL OLMALI ?

SAĞLIKLI BESLENME ÇANTASI HAZIRLAMAK İÇİN 5 ÖNERİ

Yetersiz ve dengesiz beslenme dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir.

Bu durum çocukların içinde bulundukları sağlıklı ortamın büyük ölçüde bozulmasına, buna bağlı çeşitlisağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde ülkemizde fazla kilolu olma ve obezite sıklığının giderek arttığı, çocukluk çağı obezitesinin %6,5 , fazla kilolu oranının %14,3’e ulaştığı görülmektedir. Çocuğun beslenmesinde amaç; normal, sağlıklı büyüme vegelişme ile olumlu beslenme alışkanlığının kazandırılmasını sağlamaktır.

Ancak çocuğun toplum yaşamına ilk kez bilinçli olarak girdiği okul çağı dönemde, genellikle okulda ve okuldışında tek başına kalan çocukta yanlış beslenme alışkanlıkları sıkça görülmektedir. Okul çağı çocukların beslenme alışkanlıklarını aile ve arkadaş çevresi etkiler. Ayrıca reklamlar, okulda beslenme durumunun denetlenmemesi, çocuğu yanlış beslenme alışkanlıklarına yöneltir. Bu nedenle çocuğun yeterli ve dengeli beslenebilmesi için çocuğun, ailenin ve okul yönetimindeki kişilerin ve öğretmenlerin beslenme konusunda eğitilmeleri önemlidir .

Bu dönemde onların yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlıklarını kazanması, konsantre olma , problemleri çözme vb. mental gelişmelerine katkı sağlamakta ve okul başarısının artmasında önemli rol oynamaktadır.

İlkokula başlayan çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak daha kolaydır ve önem arz etmektedir. Bunun için ailelerinin onlara hazırladığı beslenme çantası ilerideki beslenme tutum ve alışkanlıklarını belirleyecektir.

Beslenme çantasında bulunması gereken besin grupları şöyle sıralanabilir :

1. Protein kaynağı

Süt,yoğurt,ayran,yumurta vb. besinler beslenme çantasında olmazsa olmazlardandır. Bu besinler kaliteli protein içerirler özellikle süt, peynir ve yoğurt çocukların güçlü kemiklere, dişlere ve kaslara sahip olmaları çin gerekli olan protein, kalsiyum ve D vitaminini sağlarlar. Bu gruptan günde 2-3 porsiyon tüketilmelidir.



2. Hastalıklardan Korunmak İçin Sebze

Beslenme çantasına koyabileceğiniz, havuç , salatalık,domates gibi kolay yenilebilen ve çocukların da sevdiği sebzeler A vitamini, C vitamini, kompleks karbonhidratlar ve posa içerirler. Ayrıca belirli miktarlarda B vitaminleri, potasyum, kalsiyum ve diğer mineralleri debulundurular. A vitamini göz ve deri sağlığını korurken C vitamini ise vücudun bağışıklığını güçlendirmeye yardımcı olur.



3. Meyve Suyu veya Çikolata Değil : Meyve

Meyveler; çocukların cildi, göz ve diş eti sağlığı için gereken A ve C vitamini, potasyum ve diğer mineralleri içerirler. Meyveler ayrıca karbonhidrat ve posa da içerir. Çocuklar genellikle doğal şeker kaynağı olan meyveleri severler. Çocukların meyve tüketmesi ihtiyacı olan şekeri almak için glikozşrubu içeren hazır paketli gıdaları tercih etmemesi için önemlidir.

4. Simit, Poğça, Açma Yerine Tam Tahıllı Sandviçler

Doymuş yağ oranı yüksek işlenmiş un ile yapılan pastane ürünleri yerine B vitamini, demir, mineral ve posa içeriği yüksek tam tahıllı ekmek ve makarna tercih edilmelidir . Bunlar ayrıca iyi bir kompleks karbonhidrat kaynağı olduğundan ve çocukların aktiviteleri için gereken enerjiyi ve daha uzun süre tok hissetmelerini sağlar.



5. Fındık , Fıstık vb. Kuruyemişler

Protein, B vitaminleri ve minerallerden zengin aynı zamanda enerji değeri yüksek olan bu besinlere özellikle çocukların beslenmesinde yer verilmesi önemlidir. Glikoz şurubu içermeyen şeker ilavesiz fındık veya fıstık ezmeli sandviçler çocuklar için güzel bir alternatiftir. Ayrıca ceviz içerdiği tekli doymamış yağ asitleri sayesinde çocukların zeka gelişimine olumlu katkı sağlar.