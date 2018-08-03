THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Çocuklarda miyopluk nasıl anlaşılır?

Görme organımız olan göz kuşkusuz en değerli organlarımızdan birisidir. Gözün sağlıklı bir şekilde görevini yapmadığı durumlar göz kusurları olarak adlandırılır ve göz kusurları belli tedavi yöntemleri ile geçici ya da kalıcı olarak tedavi edilebilir.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:43
Çocuklarda miyopluk nasıl anlaşılır?

Çocukta miyopinin en önemli belirtilerinden birisi çocuğun uzağındaki cisimlere bakarken gözlerini kısmasıdır. Bu davranış görüntünün daha net görünmesini sağlamaktadır.

Miyopinin latince karşılığı “kapalı göz olup bu göz kusurunun adı miyop olanların net görebilmek için gözlerini kısmalarından gelmektedir.

Çocuğun miyop olduğunu gösteren bulgulardan bir diğeri ise uzaktaki cisimler gösterildiğinde çocuğun bunlara ilgisiz kalmasıdır.

Yani uzaktaki bir köpek, kuş, uçak veya ilginç bir nesne çocuğa gösterildiğinde çocuk bu tip durumlarda gösterilen şeylerle hiçbir zaman ilgilenmiyorsa bu durumda çocuğun miyop olduğundan şüphelenilmelidir.

Miyoplar, miyopluk derecesine göre belli bir mesafeye kadar çevrelerini net görürler. Bu durum da miyopisi olan çocukların daha çok kendi etraflarındaki nesnelerle ilgilenmelerine sebep olmaktadır.

Eğer çocuk sürekli yakın çevresindeki eşyalarla ilgileniyor ve oyunlarını bu çevreye göre kuruyorsa bu durum da miyopinin belirtisi olabilir.

Çocuklarda miyopluk genellikle okul döneminde ortaya çıkar. Eğer çocuk tahtaya yazılanları oturduğu yerden net göremiyorsa ve sık sık yerinden kalkıp tahtadakileri okuyabilmek için tahtanın yanına gidiyorsa bu durumda çocuğun miyop olduğu düşünülebilir.

Okul döneminde çocuğun miyop olduğunun net olarak anlaşılması genellikle 1. veya 2. Sınıfta uygulanan Snellen görme testi ile anlaşılmaktadır.

Bu test ile öğrencilere 6 metre uzaklıktan özel kartlarla gösterilen harfler okutulur ve harfleri ya da sembolleri net olarak göremeyen öğrencilerde öncelikli olarak miyopiden şüphelenilir. Bu test öğrenci göz muayenesi için sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 10:43
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. kadın aile
  4. anne bebek
  5. anne çocuk
  6. çocuklarda miyopluk
  7. miyop nedir?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamileyken uzun yola çıkılır mı?
    1. Hamileyken uzun yola çıkılır mı?
    2. Üniversitelere kıl çadırdan millet..
    3. Üniversitelerin 2018 kontenjanları tüm..
    4. Kargo merkezinde yüzlerce kilo ele..
    5. İncirlik'teki ABD askerlerine..
    6. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi..
    7. 4 yaşındaki yeğenine sigara içiren..
    8. 2018 Yüksek Askeri Şura kararları!
    9. NATO'dan Türkiye açıklaması!
    10. Bebek nasıl kilo alır?
    11. Adana polisinden Pembe Panter'e baskın!
    12. AK Parti'den CHP'deki imza krizine..
    13. Ankara Garı saldırısı davasında..
    14. Mevlüt Çavuşoğlu: Yapıcı bir görüşme..
    15. Enflasyon rakamları açıklandı, dolar..
    16. Diyarbakır'da terör operasyonu!
    17. İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 38 kişi..
    18. Bülent Aksu Berat Albayrak’ın..
    19. Uşak'ta trafik kazası: 1 kişi öldü, 1..
    20. İnşaat sektörü büyümek istiyor
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı, darbeciler açtı!
    Türkiye İncirlik Üssü’nü kapatmıştı, darbeciler açtı!