Çocuklarda miyopluk nasıl anlaşılır?

Çocukta miyopinin en önemli belirtilerinden birisi çocuğun uzağındaki cisimlere bakarken gözlerini kısmasıdır. Bu davranış görüntünün daha net görünmesini sağlamaktadır.

Miyopinin latince karşılığı “kapalı göz olup bu göz kusurunun adı miyop olanların net görebilmek için gözlerini kısmalarından gelmektedir.

Çocuğun miyop olduğunu gösteren bulgulardan bir diğeri ise uzaktaki cisimler gösterildiğinde çocuğun bunlara ilgisiz kalmasıdır.

Yani uzaktaki bir köpek, kuş, uçak veya ilginç bir nesne çocuğa gösterildiğinde çocuk bu tip durumlarda gösterilen şeylerle hiçbir zaman ilgilenmiyorsa bu durumda çocuğun miyop olduğundan şüphelenilmelidir.

Miyoplar, miyopluk derecesine göre belli bir mesafeye kadar çevrelerini net görürler. Bu durum da miyopisi olan çocukların daha çok kendi etraflarındaki nesnelerle ilgilenmelerine sebep olmaktadır.

Eğer çocuk sürekli yakın çevresindeki eşyalarla ilgileniyor ve oyunlarını bu çevreye göre kuruyorsa bu durum da miyopinin belirtisi olabilir.

Çocuklarda miyopluk genellikle okul döneminde ortaya çıkar. Eğer çocuk tahtaya yazılanları oturduğu yerden net göremiyorsa ve sık sık yerinden kalkıp tahtadakileri okuyabilmek için tahtanın yanına gidiyorsa bu durumda çocuğun miyop olduğu düşünülebilir.

Okul döneminde çocuğun miyop olduğunun net olarak anlaşılması genellikle 1. veya 2. Sınıfta uygulanan Snellen görme testi ile anlaşılmaktadır.

Bu test ile öğrencilere 6 metre uzaklıktan özel kartlarla gösterilen harfler okutulur ve harfleri ya da sembolleri net olarak göremeyen öğrencilerde öncelikli olarak miyopiden şüphelenilir. Bu test öğrenci göz muayenesi için sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.