Çocuklarda menenjit belirtileri nelerdir?

Türkiye’de her yıl binlerce çocukta görülen ve çoğunda ciddi hasar bırakan menenjit, beyinde gerçekleşen ve beyni çevreleyen zarların iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalık. Tedavi edilmezse duyma kaybı, beyin hasarı ve hayati tehlikeye neden olabilecek ciddi sonuçlar doğuran bir enfeksiyon türü olan menenjit daha çok 5 yaş altı çocuklarda görülüyor. Kalabalık ortamlara maruz kalanlarda menenjit gelişme olasılığının daha yüksek olduğunu belirten Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Çocuk Sağlığı ve Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. İpek Akman en sık görülen tipin, meningokok türü bakterilerin neden olduğu menenjit olduğunu belirtti.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastalığın bazen yerel salgınlar yaptığını ifade eden Dr. Akman şu bilgileri verdi: “Menenjite yol açan diğer bakteriler arasında en sık görülenleri Pnömokok ve H. İnfluenza’dır. Tüberküloz (verem) menenjiti, ender görülen önemli bir menenjit türüdür. Virüsler de menenjit ve ansafalite yol açabilir. Menenjit belirtileri; şiddetli baş ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, iştah kaybı, ense sertliği ve ağrısı, bilinç kaybı, sürekli uyuma isteği, fazla ışığa bakamama, ciltte oluşan lekeler ve havale geçirmedir.

Bebeklerde daha farklı ve anlaşılması zor olabilir. Bebekte düşük ya da yüksek vücut ısısı, huzursuzluk, devam eden ağlama, uyku hali, beslenme problemi, bıngıldağın şişkin olması durumunda hemen doktora başvurulmalıdır."

TEDAVİYE ZAMANINDA BAŞLAMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Menenjit tanısı, beyin omurilik sıvısının incelenmesiyle konuyor. Belden su alma işlemi, tecrübeli bir hekim tarafından, bel hizasından omuriliğe iğne sokarak yapılıyor. Alınan örnek laboratuarda incelenir, hücre sayımı ve kültür yapılıyor. Menenjit şüphesi olan hastanın hemen hastaneye yatırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Akman, tedaviye zamanında başlamanın hayati önem taşıdığına dikkat çekti ve şöyle konuştu: “Bakterilerle oluşan menenjitlerde, hastalığın seyri, tanının zamanlamasına ve tanı ile tedavi arasında geçen süreye bağlıdır. Tedaviye başlamada günler değil saatlerin önemi vardır. Menenjitli hastalar, içinde bulundukları tehlikeli durumdan ötürü tam teşekküllü hastanelerde tedavi altına alınmalıdırlar. Burada dolaşım ve solunum sistemleri sürekli denetim altında tutularak şok ve beyin ödemi gibi tehlikelere karşı önlem alınabilir."

SİNSİ TEHLİKE: MENİNGOKOK

Meningokok menenjitinin çok bulaşıcı olduğunu, hastayla teması olan aile bireylerinin, doktor ve hemşirelerin de antibiyotikle korunması gerektiğini hatırlatan Çocuk Sağlığı ve Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. İpek Akman, “Menenjitten aşılama ile korunmak mümkün. Pnömokok ve H.influenza bakterilerinin aşıları bebeklere 2, 4 ve 6 aylık olduklarında ve 12.-18. aylarda toplam dört doz halinde uygulanır. Meningokok aşılarının ise Türkiye’de ruhsatı vardır ancak henüz rutin aşı şemasında yoktur. Dokuzuncu aydan itibaren uygulanabilmekte ve bu ölümcül hastalığa karşı koruyucu olabilmektedir” dedi.