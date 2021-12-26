Çocuklarda lösemi belirtileri

Çocuklarda löseminin nedenleri, erişkinlerdeki gibi çevresel faktörlerine bağlı değildir.

Çocukluk çağı kanserleri arasında en sık görülen kanser türünün lösemi olduğunu belirten Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Birol Baytan, Türkiye’de yılda ortalama 3 bin 500 çocuğa çocukluk çağı kanseri tanısı konulduğunun altını çizdi. Baytan, “Çocukların günlük yaşantılarında sıradan gibi görülen yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler aslında kırmızı kan hücrelerinin üretilememesinden kaynaklanıyor olabilir” dedi.

Löseminin 10 yaşın altındaki çocuklarda daha sık görüldüğünü, yetişkinlerin ise çocuklardan daha fazla risk taşıdığını ifade eden Çocuk Hematolojisi Onkolojisi uzmanı Prof. Dr. Birol Baytan, kan kanserlerinin büyüme hızına ve hücre tipine göre ayrıldığını, çocukluk çağında sıklıkla Akut Lenfoblastik Lösemi görüldüğünün altını çizdi.

Ebeveynlerin çocuğunu iyi tanıması, onu iyi takip ediyor olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Birol Baytan, “Çocukların günlük yaşantılarında sıradan gibi görülen yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler aslında kırmızı kan hücrelerinin üretilememesinden kaynaklanıyor olabilir. Baytan, löseminin kansızlık, kolay yorulma, beslenememe, solgunluk, nefes darlığı, baş dönmesi, enfeksiyonlara yatkınlık, morarma, diş eti kanamaları, kilo kaybı, lenf bezlerinde büyüme, gece terlemesi ve karın şişliği gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğini söyledi.

Belirtilerin dikkatlice gözlemlenmesi gerektiğini vurgulayan Baytan, “Halsizlik, o gün geçirdiği yoğun bir günden kaynaklanıyor olabilir veya farkında olmadan çarptığı bir yer morarmış olabilir. Bu belirtilerin birçoğu tek başına bir anlam ifade etmez. Birkaç tanesinin aynı anda veya sık aralıklarla görülmesi ile hekiminize başvurabilirsiniz” diye konuştu.

Lösemi tedavisinde öncelikli tedavinin kemoterapi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Birol Baytan, tedavinin planlanmasının çocuğa özel olarak yapıldığını belirtti. Baytan, “ALL sadece kemoterapi ile yüzde 80-90 oranında tedavi edilebilir” dedi.

Günümüzde kanserin her türünde artış görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Baytan, hastalığa neden olabilecek sigara, radyasyon, kimyasallar ve sağlıksız besinlerden çocukların olabildiğince uzak tutulması önerisinde bulundu.

Lösemi nedir?

Lösemi, kan kanseri veya kemik iliği kanseri olarak da bilinir. Çocukluk çağı kanserleri içerisinde yüzde 30 ile en sık görüleni lösemidir. Lösemi kemik iliğinden kaynaklanan bir hastalıktır.

Lösemi belirtileri

Kansızlık (anemi) nedeniyle ciltte solukluk.

Düşük trombosit düzeyi nedeniyle kolay kanama ve nedeni belli olmayan morluklar.

Sık sık tekrarlayan yüksek ateş, terleme ve titreme.

Halsizlik, bitkinlik, çabuk yorulma.

Açıklanamayan kilo kaybı

İştahsızlık.

Kedi lösemi aşısı nedir?

Lösemi aşısı da aşı takviminde her yıl tekrarlanması gereken bir aşıdır. Lösemi aşısı FelV virüsüne karşı koruyuculuk gösterir. Viral bir hastalık olan kedi lösemisi lenfoid dokularda tümor oluşumuna sebep olur.