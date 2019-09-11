Lenf bezleri bağışıklık sistemiyle doğru orantıda çalışır. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekir. Peki çocuklarda lenf bezi büyümesi nasıl anlaşılır? Lenf bezi nedir? İşte detaylar...

Vücutta yaygın olarak bulunan ve bağışıklık sisteminde önemli görevler üstlenen lenf bezleri, dolaşım sisteminin bir parçasıdır.

Lenf bezi büyümesi nasıl anlaşılır?

Lenf bezi büyümelerinin tanısı önce muayene ile daha sonra bazı laboratuvar ve ultrasonik araştırmalar sonucu konulur. Lenf bezleri ele sert, hareketli ya da hareketsiz gelişine göre değerlendirilir. Ayrıca bunların kıvamına, ağrılı, ağrısız oluşuna, kızarıklığına veya normal görünüşüne göre de değerlendirilme yapılabilir.

Lenf bezleri vücutta hangi bölgelerde bulunur?

Bağışıklık sistemi kuvvetlendirilebilir mi? Bağışıklık vücudumuzda nerelerde bulunur?

Lenf bezleri boyun, koltuk altları, kasıklar, diz arkası, göğüs ve karın boşluğu gibi alanlarda vücuda yayılmış kümeler halinde bulunmaktadır.