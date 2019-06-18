0553 313 94 23

Çocuklarda kepçe kulak sorunu

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.

18 Haziran 2019 Salı 13:02
Çocuklarda kepçe kulak sorunu

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, yaz tatilinin çocukların küçük sevimli kusurları kepçe kulak sorunundan kurtulmanın tam zamanı olduğunu belirtti.


Kepçe kulak sorununun, kulak kıvrımlarının gelişmemesi İle beraber öne doğru kıvrılması olarak tanımlanabileceğini dile getiren Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Özellikle çocuklarda eğitim çağında sosyal sorunlara neden olabilir. Çocuklar birbirlerini görünümleri kıyafetleri konuşmaları ve yeme içmeleri ile yargılayabilirler. Kepçe kulak görünümüne sahip çocuklar diğer çocuklar tarafından acımasızca alay edilerek ciddi sosyal ve ruhsal problemlere neden olabilir. Kız çocukları kepçe kulaklarını saçları ile saklayabilirler ancak erkek çocukları bu imkana sahip olmadığı için daha fazla psikolojik problem yaşayabilir. Aileler çocuklarında bu tür bir sorun gözlüyorsa, bu problemden çok kolay bir şekilde kurtulmak mümkün.” dedi.


Kepçe kulak ameliyatı kulak gelişiminin tamamlandığı altı yaşından sonra her yaşta yapılabileceğini kaydeden Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım,“Ameliyat genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılabilir yaklaşık 1 saat sürer kulak arkasından görünmeden iz kalmadan yapılır, ameliyattan sonra tekrar eski haline gelmemesi için ameliyatta erimeyen ve görünmeyen cilt rengine uygun dikiş iplikleri kullanılır. Kepçe kulağı kesi ve kanama olmadan kısa zamanda iplik ile düzeltmek mümkün, İplik ile düzeltmek uzun vadede dikişler de gerilme ve ağrı yapabilir.Kulak yapısı çok büyük ise bir miktar küçültülebilir her iki kulağının görünümü birbirine benzer şekilde eşitlenir. Kulak arkasından yapıldığı için önden bakışta herhangi bir iz kalmaz.Ameliyattan sonra 2-3 gün kulak bandaj ile kapatılır bu dönemde ağrısı olursa ağrı kesici verilebilir, Şişlik ve kanama oluşumu kontrol edilir. Kepçe kulak Estetiği ameliyatı duymaya herhangi bir olumsuz etki yapmaz. Bir hafta on gün arası kulak üzerine yattığında ağrı olabilir sırtüstü uyuması tavsiye edilir.Kendiliğinden eriyen dikişler kullanılacağı için dikiş almak gerekmez. Ameliyattan sonra iki hafta boyunca kulak bandajı kullanması faydalı olur.


İyileşmek çok hızlı, sonuçlar kalıcı ve görünümü belirgin şekilde değiştirdiği için Ameliyattan sonra hem hasta hem de ailesi mutlu olur. Çocuklar için yaz aylarında ve okullar açılmadan yapılması tavsiye edilir. Beden algısı düzelen çocuk sosyal çevresine daha hızlı adapte olarak özgüveni pekişir.” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Rüzgarlı ve fırtınalı havalarda denize girmek büyük risk oluşturur"
    1. "Rüzgarlı ve fırtınalı havalarda..
    2. Akdeniz’in balinaları Kıbrıs..
    3. Stratejik plan içinSTK’lar görüş..
    4. "İran'da 23 milyon kişi muhtemel su..
    5. Osmanlı şehzadelerinin Paris’teki..
    6. Genç şampiyonlar ödüllendirildi
    7. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick..
    8. "Yargının 'pardon' deme lüksü yok"
    9. Ordu'da yıldırım isabet eden ev..
    10. Talas Harman Mahallesinde Asfalt..
    11. Bakan Akar'dan Shanahan'ın mektubuna..
    12. "İstanbul seçimlerini maniple etmek..
    13. İbrahim Başaran ile 1 yıl daha
    14. Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    15. Senex Kongresi’nde Genç..
    16. TFF-Kulüpler Birliği toplantısı başladı
    17. MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu)..
    18. Hatay’da ev yangını
    19. MSB: "(Akar'ın Shanahan'a cevabi..
    20. Afşin’de FETÖ’den 1 kişi gözaltına..
    21. Kilis’te Muhammed Mursi için gıyabi..
    22. Milli Savunma Bakanlığı: "ABD Savunma..
    23. Darbesever Batı, Mursi’nin vefatına..
    24. JAK timinden Ölüdeniz’de gerçeği..
    25. Bakan Varank’tan genç bilim insanına..
    26. Yumurtanın kolisi 4.5 liraya kadar..
    27. Eyyübiyeli gençler büyük başarı sağladı
    28. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    29. Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme..
    30. Vali Dağlı, “Trafikte patpat izin yok,..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması