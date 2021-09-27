Çocuklarda iştahsızlık nasıl giderilir?

Çocuklarımızın pandemi dönemindeki en büyük sorunlarından biri de iştahsızlık. İştahsızlığı gidermek için de çocuklarımızın üzerindeki psikolojik etkileri de masaya yatırmak da elimizde.

Çocuğun ihtiyacı olan yeterli gıdayı almamasına iştahsızlık denir. En sık neden psikolojik olsa da idrar yolu enfeksiyonları, kulak, burun, boğaz ağrıları, bazı anemiler hormonal ve alerjik hastalıklar iştahsızlığa neden olabilir.

En sık neden psikolojik olsa da idrar yolu enfeksiyonları, kulak, burun, boğaz ağrıları, bazı anemiler hormonal ve alerjik hastalıklar iştahsızlığa neden olabilir.

Psikolojik faktörlerden "huzursuz aile ortamı" da çocukta görülen iştahsızlığın önemli bir sebebidir.

İştahsız, beslenme güçlükleri olan çocuklar 6 kategoride sınıflandırılır;

Yemek seçen çocuk

İştahsız sanılan normal çocuk

İştahsız ve hareketli çocuk

Yemekten korkan çocuk

Hastalıktan dolayı iştahsız çocuk

İştahsız ve içe kapanık çocuk

Çocuğun sevmediği besinleri yedirmek için ısrar etmeyin. Bu besinleri cazip bir sunumla ara ara vermeyi deneyin. Çocukların porsiyonlarını büyüklerin porsiyonu gibi düşünmeyin. Mide kapasiteleri küçük olduğu için çocuklar 7-8 kaşıktan sonra yemek istemeyebilir. Çocuğunuzu başka çocuklara kıyaslamayın. Tehdit etmeyin, korkutmayın. Yemekten önce çocuğa abur cubur gıdalar yedirmemeye özen gösterin. Belirli bir uyku düzeni oluşturmak, temiz havada oynamalarını sağlamak çocukların iştahını açar ve yemek yemelerini kolaylaştırabilir. İdrar yolu enfeksiyonları iştahsızlığa neden olabilir. İdrar yolu enfeksiyonu ihtimalini göz ardı etmeyin. Çocuğun bilinçaltına yerleşmiş endişe, üzüntü, kıskançlık duyguları iştah azalmasına sebep olabilir. Huzurlu bir ev ve yemek ortamı sağlayın. Okul çağındaki çocukların iştahsızlıklarının nedeni ise genelde; Anne-babanın yoğun iş temposu ve meşguliyeti Kurs, okul vs. sonucu zaman azlığı nedeniyle ayak-üstü beslenme alışkanlığıdır.