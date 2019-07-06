Çocuklarda ishal nasıl geçer?

İshal bir gün içinde üçten fazla sıvı dışkılamaya verilen isimdir. Çocuklar genellikle sık sık ishal sorunuyla karşılaşabilir. Kimi zaman yiyecekler, alerjiler kimi zaman ise virüsler ishale sebep olur. Şayet çocuğunuzun ishaline ateş de eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir doktora başvurmanız gerekiyor. Şayet ishal sorunu günde 4-5’i geçmiyor ve ateş, bulantı gözlenmiyorsa birkaç gün içinde yaşanan bu sorun ortadan kalkacaktır. Uzmanlar, ishal probleminin dört gün içinde ortadan kaybolacağını belirtiyor.

İşte, ishali durdurmanın doğal yolları!

Patates

Annelerin bilindik en eski ve en etkili yöntemidir patates. Patates haşlanır ve biraz baharatla lezzetlendirildikten sonra çocuğa yedirir. Patates içeriğindeki nişasta sayesinde dışkının sertleşmesine yardımcı olur.

Pirinç lapası

Patates gibi pirinç de içerdiği nişasta sayesinde ishal sorununu büyük ölçüde çözer.

Limon

İshal nedeniyle vücut hem su hem de minareller kaybeder. Çocuğunuzun gücünü toplaması ve ishalini kesmesi için ona limonlu su içirebilirsiniz.

Muz

Potasyum ve lif bakımından zengin olan muz, dışkının sertleşmesine yardımcı olur. İshal sebebiyle bozulan elektrolit dengenin sağlanması için muz son derece kıymetlidir. Öte yandan muz çok fazla tüketildiğinde ise kabızlığa yol açar.

Aman dikkat!

Toplumumuzda doğru bilinen yanlışların biri ise gazlı içecekle ilaçların karıştırılıp tüketildiğinde ishale nokta koyacağı yönünde. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Gazlı içecekler asitli yapılarından dolayı başta mide olmak üzere tüm vücuda zarar verir.

Not:Bu dönemde vücut fazlaca su kaybedeceği için çocuklarınıza bolca su içirmeyi ihmal etmeyin.