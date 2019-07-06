0553 313 94 23

Çocuklarda ishal nasıl geçer?

Çocuklar sık sık ishal sorunuyla karşı karşıya kalır. Anne yöntemleriyle çocuklarınız ilaç kullanmadan bile ishal sorunundan kurtulabilir. Elbette, çocuğunuzun önemli bir sağlık problemi yoksa.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:05
Çocuklarda ishal nasıl geçer?

İshal bir gün içinde üçten fazla sıvı dışkılamaya verilen isimdir. Çocuklar genellikle sık sık ishal sorunuyla karşılaşabilir. Kimi zaman yiyecekler, alerjiler kimi zaman ise virüsler ishale sebep olur. Şayet çocuğunuzun ishaline ateş de eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir doktora başvurmanız gerekiyor. Şayet ishal sorunu günde 4-5’i geçmiyor ve ateş, bulantı gözlenmiyorsa birkaç gün içinde yaşanan bu sorun ortadan kalkacaktır. Uzmanlar, ishal probleminin dört gün içinde ortadan kaybolacağını belirtiyor.

İşte, ishali durdurmanın doğal yolları!

Patates

Annelerin bilindik en eski ve en etkili yöntemidir patates. Patates haşlanır ve biraz baharatla lezzetlendirildikten sonra çocuğa yedirir. Patates içeriğindeki nişasta sayesinde dışkının sertleşmesine yardımcı olur.

Pirinç lapası

Patates gibi pirinç de içerdiği nişasta sayesinde ishal sorununu büyük ölçüde çözer.

Limon

İshal nedeniyle vücut hem su hem de minareller kaybeder. Çocuğunuzun gücünü toplaması ve ishalini kesmesi için ona limonlu su içirebilirsiniz.

Muz

Potasyum ve lif bakımından zengin olan muz, dışkının sertleşmesine yardımcı olur. İshal sebebiyle bozulan elektrolit dengenin sağlanması için muz son derece kıymetlidir. Öte yandan muz çok fazla tüketildiğinde ise kabızlığa yol açar.

Aman dikkat!

Toplumumuzda doğru bilinen yanlışların biri ise gazlı içecekle ilaçların karıştırılıp tüketildiğinde ishale nokta koyacağı yönünde. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Gazlı içecekler asitli yapılarından dolayı başta mide olmak üzere tüm vücuda zarar verir.

Not:Bu dönemde vücut fazlaca su kaybedeceği için çocuklarınıza bolca su içirmeyi ihmal etmeyin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Niğde’den Kilis’e “Biz Anadoluyuz " Projesi
    1. Niğde’den Kilis’e “Biz Anadoluyuz "..
    2. Olympiakos, Brandon Paul’u kadrosuna..
    3. Kabil'de savcılara silahlı saldırı: 1..
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hava savunma..
    5. Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği..
    6. Manisa'da arıların soktuğu kadın..
    7. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir..
    8. Düğün günü kardeşini kaybetti
    9. Ali İhsan Karahasanoğlu siyasi..
    10. Şaşılık tedavisinde erken tanı önemli
    11. Çorlu ve Ergene OSBÜK’de temsil..
    12. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı..
    13. Çin Exim Bank’ı Yuan’ın daha hızlı..
    14. Çocuklarda ishal nasıl geçer?
    15. Optimum, Yazar Meltem Güner’i konuk..
    16. Ordu’da yangın paniğe yol açtı
    17. Hindistan'dan vergi teşviki için..
    18. Suriye'deki engellilere kol kanat..
    19. Sarıgöl’de arı sokma vakaları: 1 ölü,..
    20. Hayır yemeğine katılan 22 kişi tavuklu..
    21. Yeğeninin kocasını, gözleri önünde..
    22. Kadıköy’de ragbi oyuncularının kum..
    23. Başsavcı Hasan Uğurlu Salihli’ye veda..
    24. İran'da "siyasi suç" tartışması
    25. CHP’nin kazanmasını “Erdoğan’ın sonu”..
    26. Kumluca’da motosiklet sürücülerine..
    27. Yılmaz: “Halkımıza hizmete..
    28. (Özel) Davetli gibi geldiği düğün..
    29. Katil Esed rejimi İdlib saldırılarını..
    30. Gaziantep Basketbol'a ABD'li pivot
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!