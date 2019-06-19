Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat

SAMSUN (İHA) – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Güroğlu, okulların tatile girmesi ile birlikte oyun için açık alanlarda bulunan çocuklar için en büyük tehlikenin güneş çarpması olduğunu söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Güroğlu, okul tatiline giren çocukların uzun süre güneşin altında vakit geçirmesi ile birlikte güneş çarpması sorununa sıklıkla rastladıklarını söyledi. Bu durumun çocukta şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve yüksek ateş ortaya çıkarabildiğini kaydeden Uzm. Dr. Güroğlu, “Bu belirtileri gösteren çocukların serin bir mekanda tutulmalı ve soğuk duş veya buz torbası ile kompres yapılması büyük önem arz etmektedir. Aileler panik yapmadan ve bir sağlık kurumuna götürmeden öncelikle çocuğun başına ve kasık bölgelerine buz ile kompres yaparak ateşinin düşmesine yardımcı olmalıdır. Ateş düşmüyorsa vakit kaybetmeden bir uzman doktora başvurulmalı. Çocuklarda güneş çarpmalarının önüne geçmek için mutlaka koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanımı özen gösterilmelidir” dedi.

“Kıyafetlere de dikkat edilmeli”

Bu konuda çocukların kıyafetlerine de dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Güroğlu, “Hava giriş çıkışını sağlayan özelliği sayesinde terlemeyi önleyen pamuklu ve açık renkli giysileri tercih edilmelidir. Naylon içeriği yüksek giysilerden ise uzak durulmalıdır. Yaz sıcaklarında terlemenin etkisiyle yüksek oranda sıvı kaybedilmesi nedeniyle de çocuklarımızın bol bol sıvı tüketimine dikkat etmeliyiz” diye konuştu.