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Çocuklarda göz problemlerine dikkat

Op.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
Çocuklarda göz problemlerine dikkat

Op.Dr. İlker İncebıyık, çocuklarda göz problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. İlker İncebıyık, “Okulo göz, plasti ise onarım anlamına gelir. Kaş, alt ve üst göz kapakları, burnun üst tarafına kadar olan bölgenin sadece estetik görünümü ile ilgili değil, aynı zamanda bu bölgenin hastalıklarının fonksiyonel olarak düzeltilmesi ile ilgilenen göz uzmanlığının bir branşıdır” dedi.


Yenidoğan döneminde doğumsal gözyaşı kanal tıkanıklıklarının sık görüldüğünü kaydeden Op.Dr. İncebıyık, “1 yaşına kadar göz yaşı kesesine yapılan masaj ile bu kanal büyük olasılıkla açılır, eğer açılma olmaz ise 1 yaşından sonra cerrahi düşünülür. Çocuklarda; pitozis (göz kapağı düşüklüğü) görülebilir. Bu durum görme aksını kapatıp görmeyi engellerse acil cerrahi ile düzeltilmelidir, aksi takdirde hayat boyu sürecek göz tembelliği oluşabilir. Yaşla beraber; cildin altındaki dokularla olan bağları zayıflar, cilt sarkmaya başlar. Göz çevresinde kaz ayaklarını andıran kırışıklıklar oluşur, kaşlarda düşme, göz kapakları cildinde özellikle alt kapakta çizgilenme meydana gelir. Daha ileri yaşlarda; üst göz kapağında cilt fazlalığı, sarkmalar, alt kapaklarda torbalanmalar görülür. İleri yaşlarda edinsel göz yaşı kanal tıkanıklığı ve pitozis (göz kapağı düşüklüğü) görülebilir. Tedavisi cerrahidir. Bunun dışında göz ve çevresi tümörleri ve protez göz uygulamaları da oküloplastik cerrahinin ilgilendiği alanlardır” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
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