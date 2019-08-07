0553 313 94 23

Çocuklarda göz çapaklanmasına dikkat

Op.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:58
Çocuklarda göz çapaklanmasına dikkat

Op. Dr. Şeyda Atabay, çocuklarda göz çapaklanmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.


Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, "Kış aylarının soğukluğunu hissettiğimiz şu aylarda çocuklarda göz çapaklanmasına sıklıkla rastlamaktayız. Bu durum Vücut direncinin düşmesi ve gribal semptomların yoğun olarak görüldüğü bu aylarda vücuttaki enfeksiyöz durum sebebiyle çocuklarda gözlerde kanlanma, özellikle sabahları kapakların yapışması ile kendini göstermektedir. Soğuk havalar nedeniyle kapalı mekanların daha çok tercih edildiği durumlarda damlacık yoluyla ve temasla bulaşan konjonktivit hastalığı gözlerde çapaklanma ile genelde bulaşıcıdır" dedi.


Okul ortamlarında kolaylıkla bulaşmakta olduğunu ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, "Genelde sabahları yoğun çapaklanma ile gözlerde kirpiklerde yapışma olmaktadır. Gözde değişen derecelerde kızarıklık olur. Batma ve yanma olmakla birlikte bazı durumlarda görmede zorlanma görülebilmektedir. Bu şekilde rahatsızlıkları olan çocuklar bulaştırma olmaması için genelde rapor ile birkaç gün ev istirahati ile dinlendirilebilir. Mutlaka göz doktor muayenesi olarak gerekli tedaviler yapılmalıdır. Muayene olmadan eczaneden ilaç alıp kullanmak tehlikeli durumlara yol açabilmektedir. Hastalıktan korunmak ve tekrar bulaşları engellemek için eller sık sık yıkanmalı ve gözlere temastan kaçınılmalıdır. Özellikle kapalı ve ortak kullanım alanlarında el göz temasına dikkat edilmelidir. Enfekte olan gözlerinde sulanma çapaklanma olan kişilere dikkat edilmelidir. Aynı ev ortamında yaşayan kişilerde farklı havlu kullanmaya dikkat edilmelidir. Kendilerini korumada genelde yetersiz kalabilen çocuklarımızı konjonktivit hastalığından korumak için el yıkamanın öneminden oldukça sık bahsetmeliyiz." şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesi Ziya Dede, ilk misafirlerini ağırladı
    1. Gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesi..
    2. Otobüslere bayram temizliği yapıldı
    3. Yetenek ve Beceri Merkezi inşaatında..
    4. Bizim Toptan 2019’un ilk yarısında..
    5. Davutoğlu ekibi tehdite başladı:..
    6. Rana Tavansensis kurbağası için..
    7. Ziraat Bankası'nın seracılık kredi..
    8. Şehit Yakut’un ismi Turgutlu’da..
    9. Başkan Altay: "Aşkla çalışmaya devam..
    10. Arçelik'ten "dünyaya saygılı" web sitesi
    11. KARDEMİR 6 aylık net karını 170 milyon..
    12. Yemen’deki selde 11 kişilik ailenin..
    13. Emeklilerden Yargıtay’a isyan!..
    14. Şeker hastalığından ameliyatla..
    15. (Özel) Tüketiciye sahte Kırkağaç..
    16. Sumbas’ta beton yol çalışması
    17. Konya'da DEAŞ operasyonu: 12 kişi..
    18. Bayram yaklaştı, baklava ve çikolataya..
    19. Ljajic Beşiktaş'tan gidiyor mu?
    20. Apaydın: “Trafikte saygı ve jest..
    21. Türkiye’de 3 milyon 643 bin Suriyeli..
    22. Uzlaştırma rekor kırdı
    23. Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
    24. Rize'de kilosu 600 lira olan karakovan..
    25. Başkan Büyükkılıç’tan KASKİ’ye Hayırlı..
    26. Böyle anne olmaz olsun! Elini matkapla..
    27. Parkinson hastasının beynine pil..
    28. Benzine 28, motorine ise 20 kuruş..
    29. Tatvan’da öğrencilere astronomi eğitimi
    30. Kurban Bayramında et tüketimine dikkat
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Partili vekilden skandal sözler: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor
    AK Partili vekilden skandal sözler: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”