Çocuklarda fiziksel aktivite ve hareketliliğin önemi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, "Sağlıklı yaşam için çocuklarda fiziksel aktivite ve hareketliliğe önem vermek gerekiyor" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, çocuklarda fiziksel aktivite ve hareketliliğinin önemine değindi.



Beslenme kadar önemli

Çocukların özgüvenini kazanması, bedenlerini tanıması, sosyalleşmesi, sağlıklı büyümesi ve gelişmeleri açısından fiziksel aktivite, hareketlilik ve sporun büyük önem arz ettiğini dile getiren Uzm. Dr. Erdal Irmak, "Beslenme, çocuklar için ne kadar büyük öneme sahip ise, düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite, hareketlilik ve spor da enerji açığının ortaya çıkması sağlığı ve gelişimi açısından da büyük önem taşır. Maalesef günümüzde çocuklar çevresel koşullar nedeniyle hareket kısıtlılığına maruz kalmaktadır. Fiziksel aktivite her bireyde olduğu gibi çocuklarda da birçok fayda sağlamaktadır. Çocukların zinde ve sağlıklı olmalarına katkıda bulunur. Yaşam döngüsü boyunca en aktif olan çocukluk çağında, büyük şehirlerde yaşayan çocuklar, teknolojik bağımlılık olan çocuklarda hareket kısıtlılığı artmaktadır. Bu anlamda çocukların yaşam alanlarında düzenli fiziksel aktivitelerin sağlayabilecekleri ortamın oluşturulması gerekmektedir. Buradan ebeveyn ve çocuklara seslenmek istiyorum: Harekete çocuklukta başlayalım, sağlıkla yaşayalım” diye konuştu.



