Dikkat eksikliği, zihinsel çaba gerektiren uğraşılarda odaklanamama sonucu oluşmaktadır. Dikkat eksikliğine yol açan faktörlerden biri genetik unsurlardır. Ailede ve üst soylarda böyle bir bozukluk varsa bu durum çocuğa da etki edebilmektedir.

Çocuklarda dikkat güçlendirme egzersizleri

Çocuğunuzun belirli bir göreve odaklanarak alıştırma yapması için makul bir süre ayırın.

Birden çok görev vermeyin.

Onları, Instagram veya Snapchat gibi sosyal medya araçlarının girdabına kaptırmayın.

Planlı molalar oluşturun.

Dikkat güçlendirici oyunlar oynayın.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir?

Hiperaktivite genel olarak alışılmadık veya anormal derecede aktif olma durumudur ve beyin ile davranışları etkiler.

Dikkat eksikliği için ev egzersizleri

Dikkat Eksikliğinde hafızayı geliştirmeye yönelik evde oynanabilecek oyunlara örnekler:



*Memory: Hazır kartlar kullanılabileceği gibi, evde de resimli kartlar hazırlanabilir.

Malzeme: Her resimden iki tane olan resimli kartlar. Tüm kartlar resimli yüzleri aşağı gelecek şekilde dizilir. Her oyuncu sıra ile 2 kart açma hakkına sahiptir.

Açtığı kartlar birbirinin aynı ise kartları alır, değil ise yerlerini değiştirmeden, olduğu yerde tekrar kapatır. Diğer oyuncu açılan şekillerin yerini aklında tutmaya çalışır eşlerini bulabilmek için. Oyun, bütün kartlar açılıncaya kadar sürer. En çok kart eşleştiren oyunu kazanır.



*Sırasıyla say: Üzerinde çocuğun isimlerini bildiği nesneler olan kartlar ya da evden çeşitli malzemelerde yan yana dizilir. Çocuğun arkası dönük ya da gözleri kapalıdır.

Hazırlık tamamlanınca kart ya da nesneler çocuğa gösterilir, üzeri kapatılır. Nesneleri sırası ile sayması istenir. (Her seferinde nesne sayısı arttırılır )Sonra oyun karşıdaki kişiye geçer.

Aynı oyun kelimelerle de oynanabilir. 3-4 kelimeden başlayarak nesne isimleri söylenir (meyveler,sebzeler, ya da hayvan isimleri diye de gruplanabilir) çocuk eksiksiz olarak tekrar etmeye çalışır. ( her seferinde kelime sayısı arttırılır.) Mümkün olduğu kadar çok puan toplamaya çalışır.