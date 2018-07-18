Çocuklarda ateşi düşürmek için ne yapmak gerekir?

SEBEPLERİ NELER?

Bağışıklık sisteminin dışarıdan herhangi bir yabancı ajanla karşılaştığında kendini savunmak amacıyla yürüttüğü savaş sonucu ateş oluşuyor. Yüksek ateş en sık, viral ya da bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanıyor. Bebeklerde genellikle viral enfeksiyonlar görülüyor ve bunlar soğuk algınlığı, alt ile üst solunum yolları enfeksiyonu, bağırsak enfeksiyonu ya da döküntülü hastalıklar gibi tablolara yol açıyor. Aşı sonrasında vücut yabancı etkenlere karşı antikorlar oluşturduğu için bebeğin ateşi yükselebiliyor. İshal ve kusma sonucu vücuttaki sıvı kaybı ve yeterli sıvı alınamaması, yani susuzluk da ateş nedenleri arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra diş çıkarma zamanı çocuklarda 38 dereceyi aşmayan ateşler görülebiliyor.

Viral enfeksiyonlar zaman zaman 40 dereceyi bulan ateş oluşturabiliyor. Bebeğin serinletilmesi ve ateş düşürücü ilaçlarla ateş normal seviyeye düşüyor ama 3-5 saat aralarla tekrar yükseliyor. Bu durum 3-5 gün devam edebiliyor. Çocuğun genel durumu iyi ise, çevresiyle iletişim kuruyor ve hareket ediyorsa, 40 derece ateş bile ciddi olmayabiliyor. Ancak eğer çocuk kusuyor, ağızdan besin alamıyor, uykuya meyilli oluyor ve dalgın bir davranış sergiliyorsa, altta ciddi bir sorun yatıyor olabilir.

ATEŞİ DÜŞÜRMENİN YOLLARI

Önce oda ısısını 21-22 dereceye düşürün.

Bebeğin giysilerini çıkarın. Üzerine çok hafif bir kıyafet giydirin. Bazı çocuklar çıplaklıktan çok korkar ve sürekli ağlar. Bu da ateşin düşmesini zorlaştırabilir.

Ateşi normale dönünce yavaş yavaş pamuklu giysiler giydirin.

Kilosuna uygun bir ateş düşürücü verin.

Ateşi düşmüyor veya yükseliyorsa, ılık kompres uygulayın. Bunun için bir tasa ılık su koyun. Bez ya da havluyu ıslatarak alın, koltuk altı ve kasık gibi dolaşımın çok olduğu bölgelere kompres yapın. Isınan bezleri yeniden tastaki ılık suda ıslatarak bu işlem tekrarlayın.

Ateşi düşmüyorsa ılık duş aldırın. Bu bebeğinizin nerede daha rahat olduğuna bağlı olarak küvet içinde de olabilir, duş şeklinde akan suda da…

Ateşini belli aralıklarda kontrol edin. Ateşi 38'lere düştüğünde sudan çıkarın ve vücudunu hafifçe kurulayın.

DOKTORA NE ZAMAN GİDİLMELİ?

Bebeğiniz 3 aylık veya küçükse, makatından baktığınızda ateşi 38 dereceyi aşmışsa veya bebeğiniz 6 aydan büyükse, 40 derece ateşte zaman kaybetmeden doktorunuzu arayın.

Ateşle birlikte bebeğiniz susmadan ağlıyorsa, uyku hali varsa, sayıklıyor veya ateşle beraber ciltte döküntüsü varsa ya da ağlarken gözyaşı olmaması, dudak ve ağız kuruluğu, idrar miktarında azalma veya bıngıldakta çöküklük gibi susuzluk bulgularında da zaman kaybetmeden doktorunuzu aramayı ihmal etmeyin.

Eğer ateşi 72 saatten daha uzun süredir devam ediyorsa, ateşle beraber kulak ağrısı boğaz ağrısı, ense sertliği, karın ağrısı, kusma, ishal, eklemlerde kızarıklık ve şişme varsa gecikmeden hastaneye başvurmalısınız.

ATEŞ NASIL ÖLÇÜLÜR?

Ateş koltukaltından, popodan, kulaktan, ağızdan veya alından ölçülebiliyor. Cıvalı termometreler çabuk kırılabildiği ve okumakta sıkıntı yarattığı için günümüzde bunun yerini dijital termometrelere bıraktı. Koltukaltından 37 dereceyi, kulak ya da popodan 37,5 -38 dereceyi geçerse, bu durumda çocuğun ateşi olduğunu gösteriyor. 39,5-40 derece ve üzeri ateşler yüksek ateş olarak kabul edilebilir.