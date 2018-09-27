Çocuklarda alerji belirtileri nelerdir?

ALERJİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuklarda alerjik nezle genellikle okul öncesi dönemde başlıyor. Ancak okula başlayana kadar bilinen bir alerjisi olmayan çocuklarda da okul döneminde polen, ev tozu akarı veya küf mantarlarına karşı duyarlılıkları gelişebiliyor. Bu nedenle yeni bir ortama giren çocuklardaki bazı belirtilere dikkat etmek gerekiyor. Alerji geliştiğinde üst ve alt solunum yollarıyla ilgili belirtiler görülebiliyor. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve kaşıntısı, hapşırma, genizde kaşıntı hissi, gözlerde kızarıklık, sulanma gibi sorunlar yaşanıyor. Bunların dışında düzelmeyen kuru öksürük özellikle gece öksürüğü, göğüste hırıltı ile nefes darlığı gibi alt solunum yollarıyla ilgili belirtiler de gelişebiliyor. Bu durumda zaman kaybetmeden bir hekime başvurmak gerekiyor. Bu yakınmalar çocuğun hayat kalitesini düşürürken konsantrasyon bozukluğuna yol açıp çocuğun okul performansını düşürebiliyor veya okulda önemli gün kaybına neden olabiliyor. Bu yüzden ebeveynlerin alerjik belirtiler karşısında en kısa sürede bir hekime başvurmaları çok önemli.

ALERJİ TEDAVİSİ İÇİN SPREY ALMADAN DOKTORA GİDİN

Hastalığın doğru tanısı ve tedavisi hem çocuğu rahatlatmak, hem de gereksiz ilaç kullanmayı önlemek açısından çok önemli. Erken tanı ve tedavi, ileride gelişecek astım ile KOAH gibi komplikasyonların ve havayollarında oluşabilecek kalıcı hasarın önlenmesinde büyük önem taşıyor. Alerjik hastalıklarda korunma yöntemleri önemli ama bu tek başına yeterli değil. Alerji saptandığında çocuğun belirtilerine ve yaşına göre uygun tedavi yöntemleri seçiliyor. Alerjik nezleye yönelik burun spreyleri, astıma yönelik havayolu ile alınan ilaçlar, tedavinin önemli parçalarını oluşturuyor. Bunların yanı sıra hem nezle hem de astımda kullanılabilen tabletlere de başvuruluyor. Hastalık her zaman tamamen geçmeyebiliyor ama kontrol altına alınabiliyor.

ODASINA BU EŞYALARI KOYMAYIN!

Çocuğunuza yünlü ve tüylü giyseler giydirmeyin.

Özellikle astım tanısı konmuşsa, çocuğunuza grip aşısı yaptırmanız korunmada etkili olabiliyor.

Çocuğunuz alerjikse, evin içinde nem oranını azaltmaya yönelik önlemler alın. Evdeki nem oranının yüzde 50’nin altında olmasına dikkat edin.

Evde duvarlarda ve özellikle banyoda akan ya da kabaran yerleri onarın. Ev içinde çiçek varsa, çiçek diplerinde küf olup olmadığını kontrol edin. Çocuğunuzda ev tozu alerjisi varsa, yatak odasındaki halıyı kaldırın. Çok fazla eşya, baza, büyük giysi dolabı ve yüklü bir kitaplık bulundurmayın, battaniye kullanmayın. Çünkü bu tip eşyalar ister istemez toz barındırıyor ve alerjileri tetikleyebiliyor.