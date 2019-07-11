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Çocuklara yüzme, velilere pilates

İzmir’de, Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından açılan yaz kurslarının gözdesi yüzme kursları olurken, çocuklar kursta yüzme öğrenirken,velileler de ücretsiz pilates yapıyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
Çocuklara yüzme, velilere pilates

İzmir’de, Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından açılan yaz kurslarının gözdesi yüzme kursları olurken, çocuklar kursta yüzme öğrenirken,velileler de ücretsiz pilates yapıyor.


Buca’da her çocuğun yüzme bilmesi ve deniz kültürüyle barışık olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, Gençlik ve Spor Kulübü kanalıyla açtığı yüzme kurslarında hem çocuklara hem de annelere çifte imkan sundu.


Kulüp, tarafından başlatılan yaz kursları kapsamında; futbol, tenis, yüzme, pilates, taekvando gibi birçok alanda Bucalı miniklere spor yapma imkanı sunuldu.


Yaz kursları kapsamında Buca Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yüzme kursları, yine en çok ilgi gören kurslardan biri oldu. Bu yıl yaklaşık 350 çocuğun eğitim aldığı yüzme kurslarında, çocuklarını havuza getiren velileri de spora teşvik etmek için yeni bir uygulama başlatıldı.


Haftanın beş günü çocuklarını yüzme kurusuna getiren velilerde, çocuklarının kursu bitene kadar bina içerisinde profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz pilates yapıyor. Uygulamadan memnun kalan veliler, ”Spor yapmamaya bahane yok” diyerek çocuklardan daha hevesli kursa geliyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
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