Çocuklara trafik kurallarını "Trafik Tayfa" öğretecek

İSTANBUL (AA) - Çocukları erken yaşta trafik kuralları hakkında bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığı ile TRT iş birliğinde hazırlanan "Trafik Tayfa" çizgi dizisi 3 Ekim'den itibaren her hafta sonu TRT Çocuk kanalında ekranlara gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa karakterleri, bu kez "Trafik Tayfa" serisiyle hayranlarıyla buluşacak.

Çocukların trafikte geçirdiği sürenin giderek artması ve araç trafiği kadar yaya trafiğinin de yoğunlaşması ile birlikte trafik kurallarının erken yaşta öğrenilmesini amaçlayan çizgi dizi, çocuklara macera dolu anlar yaşatırken, fahri trafik polisi olarak kurallara uymayanları uyarmalarını sağlayacak.

Tüm programlarında pedagojik denetim ve değerlendirmelerle yayın hayatını sürdüren TRT Çocuk'un, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile yürüttüğü bu projede de aynı hassasiyetlere dikkat edildi.

Rafadan Tayfa'nın yeni serisi "Trafik Tayfa"yı, çocuklar, 3 Ekim'den itibaren her hafta sonu saat 11.05, 15.55 ve 19.20'de TRT Çocuk ekranlarında izleyebilecek.