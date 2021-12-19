Çocuklar tam anlamı ile paylaşmaya 3. yaşından sonra başlar. Ebeveynler için zorlu geçecek bu süreçte onları anlamaya çalışmak, doğru kurabilecekleri iletişimin gelişimleri için çok önemli olduğu bilincine varmalarını sağlamalıdırlar.

Paylaşması istenen şeylerden hangisini paylaşmak istediğini sormak, Sıralı oyunlar oynamak, Çocuğun özeline saygı duymak ve özel bulduğu eşyaları paylaşmasını beklememek, Elindekini karşısındakine vererek arkadaş olabileceği yanılgısına sürüklememek paylaşmayı öğretme sürecinde yardımcı olacaktır.

Çocuklara paylaşma duygusu nasıl öğretilir?

-Araştırmalara göre, ebeveynleri ile daha yakın olan çocuklar paylaşıma da daha açık oluyorlar. Yeterince sevgi ve ilgi gördükleri için objelere daha az anlam yüklüyorlar ve manevi olarak da aldıkları kadar vermek istiyorlar.

-Onları materyal şeylerle ödüllendirmeyin, sözcüklerinizle ödüllendirin.

-Paylaşmanın daha çok arkadaşa sahip olmak anlamına geldiğini öğretebilirsiniz.

-Kıyafetlerinizi, paranızı ve zamanınızı da paylaşabilirsiniz.

-Eğer tüm pozitif uğraşlarınıza rağmen, paylaşmayı öğrenmeyi reddederse, oyuncaklarına el koymayı deneyebilirsiniz.

-Onlara seçenek sunun.

-Ne zaman paylaşabileceklerini bilin.

-Zaman limitini bir kısıtlama gibi göstermek yerine, bir diğer oyun haline getirin.

-Paylaşmak için tamamen gözden çıkarması gerekmediğini bilsin.

-Kendisi de arkadaşlarının karşısında oynamadığı sürece, çocuğunuz özel olan oyuncaklarını ortadan kaldırma özgürlüğüne sahip olmalıdır.

-Ödünç vermek' ya da 'sırayla oynamak' gibi kalıplar kullanabilirsiniz.