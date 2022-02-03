Çocuklara paylaşma duygusu nasıl kazandırılır? Çocuğa paylaşmayı öğretmenin yolları

Paylaşma duygusu doğuştan gelmez, öğrenilir. Çocuğa paylaşmayı öğretmenin yolları...

Çocuklarda paylaşma duygusu nasıl kazandırılır?

Paylaşması istenen şeylerden hangisini paylaşmak istediğini sormak, Sıralı oyunlar oynamak, Çocuğun özeline saygı duymak ve özel bulduğu eşyaları paylaşmasını beklememek, Elindekini karşısındakine vererek arkadaş olabileceği yanılgısına sürüklememek paylaşmayı öğretme sürecinde yardımcı olacaktır.

Çocuğa paylaşmayı öğretmenin yolları

Eğitim Uzmanı Abdulkadir Özbek, çocukların paylaşma problemleri için çözüm önerilerini sizler için anlattı.

Paylaşmamaları durumunda eğer çocuğunuza karşı “paylaşmazsan arkadaşlarınla seni bir daha görüştürmem”, “bir daha başka yere gitmene izin vermem”, “paylaşmak zorundasın!” gibi tehdit eden, aşağılayıcı ve küçümseyici ifadeleri kullanmamanızı tavsiye ediyorum.

Peki, paylaşmama konusunda neler yapabiliriz?

İlk başta onlara örnek olmamız gerektiği gerçeği bu duruma karşı yapabileceklerimizin başında yer alıyor. Çocukların bizlerin bir şeyleri paylaştığını görmesi ve bunu fark edecek şekilde yapmamız bizi rol model almalarında önemli olacaktır. Ayrıca birileri paylaşırken gördüğümüzde, o paylaşıma dair bir farkındalığımızın olması ve bunu takdir etmemiz de yine çocukların paylaşmayı görmesi daha sonra kendisinin de uygulaması noktasında önemlidir.

Diyelim ki, çocuğunuzla bir yere gidiyorsunuz ve bir arkadaş ortamına gidecek ve yanında da bir oyuncak götürecek. O oyuncağı götürmeden önce çocuğunuza “bu oyuncağını gittiğimiz yerdeki arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?” diye sorun. Eğer “hayır” cevabını verirse “o zaman paylaşabileceğin başka bir oyuncak seçebilir misin?” diye yönlendirmeye çalışın ve o oyuncağı götürmesini sağlayın. Böylece olayı en baştan kendisiyle konuşarak önlem almış olacaksınız.