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Aktüel

Çocuklara Kovid-19'dan korunma yollarını eğlenceyle öğretiyorlar

Bilecik Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Kovid-19 tedbirlerini hazırladıkları oyunlarla çocuklara anlatıyor - Gençlik liderlerinden Yasemin Özkan Kaya: - "Bir oyun programı hazırladık, oyunların tamamını da kendimiz tasarladık" - Egemen Kıroğlu: - "Burada ellerimi yıkamayı, sosyal mesafeyi, insanların yakınına gidip tokalaşmamayı öğrendim. Öğrendiklerimi arkadaşlarıma ve akrabalarıma da öğreteceğim"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:09:01 -
Çocuklara Kovid-19'dan korunma yollarını eğlenceyle öğretiyorlar

BİLECİK (AA) - TAYYİB HOŞBAŞ - Bilecik Gençlik Merkezindeki gençlik liderleri ve gönüllü gençler, tasarladıkları oyunlarla çocuklara maske takma gerekliliği, fiziki mesafe kuralları ve temizlik konusunda eğitim veriyor.

Halkalar yardımıyla tasarladıkları oyunla sosyal mesafe kurallarına uyarak çocuklarla, Gençlik Merkezi bahçesinde bir araya gelen liderler ve gönüllü gençler, oynattıkları oyunlarla Kovid-19'dan korunma yolları hakkında bilgi veriyor.

Palyaço eşliğinde sürdürülen etkinliklerde, doğru maske kullanımı, sosyal mesafe kuralları ve temizlik hakkında çocukların dikkat etmeleri gerekenler anlatılıyor.

Gençlik liderlerinden Yasemin Özkan Kaya, AA muhabirine, çocuklarla eğitimin sürdürülmesi kapsamında sosyal mesafe kurallarına riayet ederek etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Renkli programlarla eğitim planlamaları gerçekleştirdiklerini anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Uzun zamandan beri evlerinde olan gençlerimizle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gençlik merkezimizde bir araya geldik. Bir oyun programı hazırladık, oyunların tamamını da kendimiz tasarladık. Halkalarla, fiziksel mesafe oyunları kurduk."

Koronavirüse ilişkin farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Kaya, "Bunun dışında da şişe ve taş sektirme oyunlarıyla burada eğlendik. Gençlik merkezimizin eskiden olduğu gibi cıvıl cıvıl olmasını istedik, çok güzel ve etkili oldu. Tüm gençlerimiz maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyarak burada oyun oynuyor." diye konuştu.

- "Kuralları oyunlarla öğretiyoruz"

Gönüllü olarak etkinliğe katılan Elif Bician da çocuklarla çok eğlendiğini ve onlara Kovid-19'dan korunma yollarını öğrettiklerini belirtti.

Hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini vurgulayan Bician, "Evde kaldıkları süreçte oluşan streslerini atmaları için burada gençlerle bir araya geldik. Uyulması gereken kuralları onlara oyunlarla öğretiyoruz. Bu süreçte zorlanmamaları için maske takmayı ve sosyal mesafenin neden gerekli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Egemen Kıroğlu da çok faydalı bilgiler edindiğini aktardı.

Evde çok sıkıldığını, bu gibi etkinliklerle yeniden sosyalleştiğini vurgulayan Kıroğlu, şunları kaydetti:

"Koronavirüsten dolayı evdeydik, hiçbir şey yapamıyorduk, sadece kitap okuyordum. Burada da böyle bir etkinlik olduğunu duyup geldim. Kendimi iyi hissediyorum. Burada ellerimi yıkamayı, sosyal mesafeyi, insanların yakınına gidip tokalaşmamayı öğrendim. Öğrendiklerimi arkadaşlarıma ve akrabalarıma da öğreteceğim."

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