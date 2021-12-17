Çocuklarımızın tükettiği her besin bizler için çok önemlidir. Bazı besinler çocuk gelişiminde büyük etkilere sahipken bazıları gelişime olumsuz derecede etki etmektedir. Erken dönem çocuklukta yaşanılan en büyük sorunlardan birisi de dişlerde yaşanılan sorunlardır.

Peynir

Çocukların ilk tüketmesi gereken besini peynirdir. Peynir; ağız içerisindeki pH dengesini iyi bir şekilde dengelediğinden dolayı diş gelişimine büyük oranda etki etmektedir. Çürük oluşumunun önün geçen peynir, diş etlerinin de güçlenmesine olanak sağlar

Yoğurt

Yoğurt kalsiyum açısından en zengin besinlerden birisidir. Dişlere büyük oranda iyi gelen yoğurt diş altında bulunan iltihapların da iyileşmesine olanak sağlar.

Elma

Elma sert yapısı sayesinde çiğnenirken dişleri güçlendiren oldukça önemli bir meyvedir. Sert yapısının yanı sıra içerisinde bulunan elementler dişlerin temizlenmesine olanak sağlar.

Somon Balığı

Somon, Uskumru gibi doğal yağlı balıkların da diş sağlığına iyi geldiği görülmüştür. Düzenli olarak balık tüketmek diş ve diş eti sağlığının gelişmesine olanak sağlamaktadır. Somon içerisinde aynı zamanda bol miktarda bulunan D vitamini ağız sağlığının da iyileşmesine katkı sağlamaktadır

Çocuklara diş gelişimi için besinler

Havuç, elma ve salatalık gibi sert meyve ve sebzelerin lifli yapıları ile dişlerin aralarını ve üzerinde bulunan mikroplarında içinde bulunduğu plağın kaldırılmasına yardımcı olabildiğini ifade eden Dt. Kazak, "Isırarak tükettiğimiz bu gıdalar çene kaslarımızın, çene eklemimizin ve çene kemiklerimizin dengeli çalışmasına sağlayarak büyüme ve gelişimlerini destekler ve dişlerimizin değişme dönemlerine yardımcı olabilirler. Diş değişim dönemlerinde birazcık soğuk tüketildiğinde doğal kaşıyıcı olarak iş görmektedirler. Bu sert gıdalar tükürük akışımızı artırarak tükürüğün hem ağız içi yıkama hem de anti bakteriyel etkisinden yararlanmamızı sağlayacaklardır. C vitamini içeren gıdalar kontrollü tüketildiklerinde diş etindeki kolajen yapımını sağladıkları için sağlıklı diş etlerine sahip olmamıza destek olabilirler.

Asit içeren bu besinlerin fazla tüketilmelerinin dişlerde aşınmalara neden olacağını unutmayalım. Yaban mersini gibi mor ve koyu kırmızı meyvelerin içeriğinde bulunan özel maddeler sayesinde mikroorganizmaların diş yüzeyine tutunmasını engellediğini unutmayın. Yeşil çay içerisinde bulunan polifenoller ile hem anti bakteriyel etki göstermekte hem de bakterilerin diş yüzeyine tutulumunu engellemektedir. Gün içerisinde şekersiz tüketeceğimiz 2 bardak yeşil çayın dişlerimize çok faydalı olduğunu unutmayalım. Yeşil çayı içemeyen çocuklar ise doğal bir gargara olarak kullanabilirler. Ayran ve yoğurt gibi probiyotik besinler fermente oldukları için içerlerinde bulunan süt şekeri parçalanmıştır. Yani diş dostu şekersiz gıdalardır. Ayrıca içerdikleri iyi bakteriler ağzımızda kötü mikroplarının sayısının azalmasına ve diş çürüğü oluşumunun engellenmesini sağlayabilirler. Çocuklarda sıklıkla görülen kromojenik bakterilerinde etkinliğini azaltıp diş renklenmesinin önüne geçmemizi sağlayabilir. Ayran gibi fermente süt ürünlerinde diş ve kemik yapımızı kuvvetlendirmek için süte oranla daha yüksek oranda kalsiyum emilimi sağlayabildiğimizi de unutmayalım. En son ve hepimizin için en tatlıcık bitki tabiki kakao. Hem içeriğindeki tannik asit sayesinde mikropları öldürebiliyor hem de tükürüğümüzdeki asiti dengelemede yarar sağlayabiliyor. Kakaonun dolayısı ile çikolatanın bize sağladığı yararlar daha geniş bir kapsamda bir sonraki yazıda olmayı hakkediyor bence" açıklamalarında bulundu.