  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi

Altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten '48 saat' uyarısı

Bakan Fidan batıya sert çıkıştı: 'Türkiye'nin üyelik süreci siyasi malzeme olarak kullanılıyor'

Ugandalı bakan önce sitem sonra isyan etti: Ali Koç'a yalvardım ama beni dinlemedi

CHP'li kurmay: ‘Kılıçdaroğlu seçimler için çok hırslandı’ Yavaş hırslan Demirtaş'ın hevali!

Emine Erdoğan, Ekolojik köy ziyareti ve lavanta hasadı yaptı

Türkiye'nin yeni silahı SİDA'lara karşı geliştirmeye başladılar! Orduyu toplayıp resmen harekete geçtiler

Marmara depremi için tarih uyarısı! Japon deprem uzmanı İstanbul’da boşaltılacak ilçeleri açıkladı!

Hamilton, Kapadokya’ya hayran kaldı

Mansur Yavaş’tan yeni skandal: İşte muhtarlar için düzenlediği tatilin perde arkası
Gündem Çocuklara cinsiyet değişikliği iddiası... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çok net konuştu: Asla müsaade etmeyiz
Gündem

Çocuklara cinsiyet değişikliği iddiası... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çok net konuştu: Asla müsaade etmeyiz

Yeniakit Publisher
2023-08-22 17:49:00 -
Çocuklara cinsiyet değişikliği iddiası... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çok net konuştu: Asla müsaade etmeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çocuklara cinsiyet değişikliği yapıldığı iddialarıyla ilgili "Bahse konu olan işlemler 18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise bu kabul edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz. Bakanlığımızın incelemesi devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.,

Bir gazetecinin, "Basın ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin" değerlendirmesinin sorulması üzerine Koca, "Bu konu son derece hassas hareket ettiğimiz bir alan. Öncelikle işin sağlık boyutu var. Bahse konu işlemlerin, bir sağlık gereksinimi olması durumunda tavrımız son derece net. Konu bir vatandaşımızın sağlığı ise tüm imkanlarımızla bu sağlık sorununu çözmek için var gücümüzle gayret ederiz. Bu her türlü sağlık sorunu için geçerli." diye konuştu.

Koca, "Bahse konu olan işlemler 18 yaşından küçüklerimize uygulanmış ise bu kabul edilemez. Buna asla müsaade etmeyiz. Bu konuda çok net kurallarımız var ve işletiyoruz. Bakanlığımızın incelemesi devam ediyor. Soruşturmamızın neticesini de sizlerle paylaşırız." bilgisini verdi."

Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı yandı
Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı yandı

Gündem

Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit eden dolandırıcı yandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Süveyş Kanalı'ndan daha uzun! Türkiye'nin dev projesi hayata geçti
Süveyş Kanalı'ndan daha uzun! Türkiye'nin dev projesi hayata geçti

Resmi İlanlar

Süveyş Kanalı'ndan daha uzun! Türkiye'nin dev projesi hayata geçti

Devlet dairelerindeki israf…
Devlet dairelerindeki israf…

Gündem

Devlet dairelerindeki israf…

Selam veren borçlu çıkıyor! Cem Uzan'dan hem ahlaksızlık hem tokatçılık
Selam veren borçlu çıkıyor! Cem Uzan'dan hem ahlaksızlık hem tokatçılık

Gündem

Selam veren borçlu çıkıyor! Cem Uzan'dan hem ahlaksızlık hem tokatçılık

Deniz polisi Yalova açıklarında batık gemi buldu
Deniz polisi Yalova açıklarında batık gemi buldu

Gündem

Deniz polisi Yalova açıklarında batık gemi buldu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23