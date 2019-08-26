Çocuklara cilt maskesi uygulanır mı?

Çocukların ciltleri yetişkinlerden çok daha hassastır. Bu nedenle çocukların ciltleri çok daha hassas bir bakımı hak eder. Elbette çocuklarınıza bolca kimyasal içeren hazır maskeleri ya da kremleri uygulamanız doğru olmaz. Bunun aksine evlatlarınızın cildi için tamamen doğal, ev yapımı maskeler hazırlayabilirsiniz.

Çocuklarınızın ciltlerinin sağlıklı görünmesi ve sık sık kurumaması için hangi hususlara dikkat edilmeli?

Çocuklarınıza kesinlikle piyasada satılan hazır maskelerden uygulamayın.

Çocuğunuzun cildini nemlendirmek için uygulayacağınız maskeyi 5-10 dakika içerisinde temizlemeyi ihmal etmeyin.

Minik hanım ve beyler hayatı deneyimleyerek öğrenmeye çalışır. Bu nedenle yüzüne süreceğiniz maskenin de tadına bakmak isteyebilir. Bu konuda hassas davranmalı ve evladınızın maskeyi tatmasını engellemelisiniz.

Çocuğunuzun cildini temizlerken aşırı sıcak su kullanmaktan mutlaka kaçının.

İşte, kuru cilt sorunu yaşayan çocuklara uygulayabileceğiniz pirinç unu maskesi tarifi!

Malzemeler:

1 yemek kaşığı pirinç un

1 çay kaşığı kakao

1 çay kaşığı bal

Süt

Pirinç unu, kakao ve balı karıştırın.

Maskeye azar azar süt ekleyin.

Macun kıvamı oluşturacağınız için sütü göz kararı eklemeniz gerekiyor.

Hazırladığınız bu maskeyi çocuğunuzun temiz cildine ve ellerine uygulayabilirsiniz.

6-7 dakika sonra çocuğunuzun cildini ılık suyla yıkayabilirsiniz.