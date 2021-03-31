Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Aşı uygulamaları henüz ülkemizde çocuklar için başlamadı. Bu sebeple pek çok kişi çocukların ne zaman aşı olacağını araştırmaya başladı. Peki, çocuklar aşı olacak mı?

Çocuklara Alman aşası yapılacak mı? BioNTech aşısı çocuklara yapılır mı?

Ülkemizde korona aşı randevu sistemi son olarak 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri için açıldı. Ayrıca kronik hastalıkları bulunanlar da aşı randevusu alabiliyor. Mutant virüsün çocukları da etkilediğinin açıklanması sebebiyle pek çok aile çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Şimdilik ülkemizde çocuklara aşı yapılmıyor. Ancak uzmanlar aşıların çocuk deneylerinin sona ermesinin ardından ülkemizde de uygulanacağını ifade ediyor. BioNTech aşısının çocuklarla ilgili yürüttüğü çalışmanın sonucu açıklandı. BioNTech aşısının 12-15 yaş arasındaki çocuklarda güvenli ve yüzde 100 güvenli olduğunu açıkladı. Bu sonuçla aşının çocuklarda kullanımı için ABD'de onay alacağı gelen haberler arasında.

Ayrıca CoronaVac aşısının çocuklar üzerindeki çalışmaları da sürüyor.