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Sağlık Çocuklara Alman aşası yapılacak mı? BioNTech aşısı çocuklara yapılır mı?
Sağlık

Çocuklara Alman aşası yapılacak mı? BioNTech aşısı çocuklara yapılır mı?

Çocuklar aşı olacak mı? Türkiye'de aşı uygulamaları sürüyor. Sinovac aşısının yanı sıra önümüzdeki günlerde BioNTech aşısı da yapılacak. Milyonlarca kişi çocuklara, korona aşısının uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Peki, BioNTech aşısı çocuklara yapılır mı? Korona aşıları çocuklar için uygun mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 14:46:00 -
Çocuklara Alman aşası yapılacak mı? BioNTech aşısı çocuklara yapılır mı?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Aşı uygulamaları henüz ülkemizde çocuklar için başlamadı. Bu sebeple pek çok kişi çocukların ne zaman aşı olacağını araştırmaya başladı. Peki, çocuklar aşı olacak mı?

Çocuklara Alman aşası yapılacak mı? BioNTech aşısı çocuklara yapılır mı?

Ülkemizde korona aşı randevu sistemi son olarak 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşleri için açıldı. Ayrıca kronik hastalıkları bulunanlar da aşı randevusu alabiliyor. Mutant virüsün çocukları da etkilediğinin açıklanması sebebiyle pek çok aile çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Şimdilik ülkemizde çocuklara aşı yapılmıyor. Ancak uzmanlar aşıların çocuk deneylerinin sona ermesinin ardından ülkemizde de uygulanacağını ifade ediyor. BioNTech aşısının çocuklarla ilgili yürüttüğü çalışmanın sonucu açıklandı. BioNTech  aşısının 12-15 yaş arasındaki çocuklarda güvenli ve yüzde 100 güvenli olduğunu açıkladı. Bu sonuçla aşının çocuklarda kullanımı için ABD'de onay alacağı gelen haberler arasında.

Ayrıca CoronaVac aşısının çocuklar üzerindeki çalışmaları da sürüyor.

Alman aşısı için nasıl randevu alınır? BioNTech aşı randevusu al
Alman aşısı için nasıl randevu alınır? BioNTech aşı randevusu al

Sağlık

Alman aşısı için nasıl randevu alınır? BioNTech aşı randevusu al

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