  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya otomotiv devi Toyota’dan şok karar! Piyasalarda bomba etkisi oluşturacak gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren flaş karar! Artık o bomba hak getirildi! Sürücüler havalara uçacak

Erdoğan Türkiye'nin savaş uçağı kararını duyurdu: Maalesef bir sıkıntı söz konusu

Yalnızca Türkiye'de çıkartılıyor! 1 gramı bile altından katbekat daha değerli! O ilimizde apar topar harekete geçtiler

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki uyardı! İstanbul depremi geliyor

Ahmet Hakan kime oy vereceğini açıkladı! “O olaydan sonra karar verdim” deyip böyle duyurdu

Kriptolar ve işbirlikçiler daha da azgınlaştı! Anan bacın hepsi bunlara helal! Yani benim aklıevvel kardeşim…

Meral Akşener'e şok! Belediye Başkanı İYİ Parti'den istifa etti

Milyonlarca emekliye çok kötü haber! İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu

Duruşmada ilginç olay! Banka avukatı Seçil’in avukatına bakın ne vermiş
Eğitim Çocuklar zararlı içeriklerden "Çocuk Dostu Uygulamalar" ile korunuyor
Eğitim

Çocuklar zararlı içeriklerden "Çocuk Dostu Uygulamalar" ile korunuyor

Yeniakit Publisher
2023-12-06 15:42:00 -
Çocuklar zararlı içeriklerden "Çocuk Dostu Uygulamalar" ile korunuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Çocuk Dostu Uygulamalar"ı, sosyal medya başta olmak üzere her türlü mecradaki zararlı içeriklerden çocukları korumak amacıyla "sanal kalkan" görevi görüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Çocuk Dostu Uygulamalar"ı, sosyal medya başta olmak üzere her türlü mecradaki zararlı içeriklerden çocukları korumak amacıyla "sanal kalkan" görevi görüyor.

"Çocukların iyilik hali her şeyden önce gelir" ilkesiyle hareket eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları gerçek hayatta karşılaşabilecekleri risklerin yanı sıra sanal ortamdaki risklere karşı korumaya yönelik çalışmalar da yapıyor.

Bu kapsamda 2018'de hayata geçirilen "Çocuk Dostu Uygulamalar", çocukları özellikle sosyal medya olmak üzere her türlü mecrada karşılaşabilecekleri zararlı içeriklere karşı korumaya alıyor.

Uygulamaların bir ayağı olan Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından bu yıl çocukları olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilen 1915 içerik tespit edildi.

Bu içeriklerle ilgili yapılan değerlendirmeler ve kurumlar arası işbirliği sonucu, içeriğin kaldırılması ya da içeriğe erişimin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakanlığın resmi web sitesindeki bilgiye göre 2020'nin ocak ayından bu yana 37 bin 928 kişiye dijital risklerden korunma eğitimi, 2018'in ocak ayından bu yana 146 bin 626 kişiye de mahremiyet eğitimi verildi.

38 kitap küçükler için zararlı bulundu

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun 2018'in eylül ayından bugüne kadar yaptığı incelemelerde, 38 kitabın küçükler için zararlı olduğu kararı verildi.

Ayrıca Kurul, aynı dönemde müstehcenlik suçuyla ilgili 20 bin 118 adli bilirkişi raporu hazırlayarak adli makamlara gönderdi.

2018 başından bugüne kadar incelenen kitaplardan 1503'ünün 0-18 yaş grubu için uygun içerikli olduğu değerlendirildi. Bu kitapların isim listesi, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandı. (İLKHA)

Mustafa Kemal bunları görseydi kovardı! Hem eğitimi bırak hem Anıtkabir’e koş
Mustafa Kemal bunları görseydi kovardı! Hem eğitimi bırak hem Anıtkabir’e koş

Gündem

Mustafa Kemal bunları görseydi kovardı! Hem eğitimi bırak hem Anıtkabir’e koş

Eğitime fırtına engeli! Tatil haberleri peş peşe geldi
Eğitime fırtına engeli! Tatil haberleri peş peşe geldi

Gündem

Eğitime fırtına engeli! Tatil haberleri peş peşe geldi

Tepki çeken o uygulama yasaklandı! Milli Eğitim Bakanı açıkladı
Tepki çeken o uygulama yasaklandı! Milli Eğitim Bakanı açıkladı

Gündem

Tepki çeken o uygulama yasaklandı! Milli Eğitim Bakanı açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23