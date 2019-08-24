0553 313 94 23

Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen yaz spor okulu kapsamında çocuklar tenisle buluşuyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:15
Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen yaz spor okulu kapsamında çocuklar tenisle buluşuyor.


Haziran ayında Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde bulunan tenis kortlarında 8-12 yaş grubu çocukları için başlayan çalışmalar, 31 Ağustos’a kadar devam edecek. Eğitimler Güney Sarıtaş, Bünyamin Özgüleş, Şebnem Sarıtaş ve Naim Burkan tarafından veriliyor. Anadolu Üniversitesinin her zaman sporcuların yanında yer alan bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayan Türkiye Tenis Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Güney Sarıtaş, “Anadolu Üniversitesi ile 4-5 yıldır çok güzel bir ortaklığımız var. Bu bağlamda da çok güzel organizasyonlarımız oluyor. Bu etkinliği de yaz okulu kapsamında yapıyoruz. Bunun yanı sıra üniversite ile birlikte önemli günlerde yıl içerisinde tenis turnuvaları da düzenliyoruz” şeklinde konuştu.


“En önem verdiğimiz şey çocuk ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak olması”


Bu tarz etkinliklerle çocukların sağlıklı bir yaşama adapte olduklarının altını çizen Sarıtaş, “Bizim en önem verdiğimiz şey çocuk ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak olması. Aynı zamanda bu etkinlik, çağımızın en büyük hastalığı olan obezite ve hareketsizliğe karşı açmış olduğumuz bir savaş. Çocukları hareketliliğe, eyleme, kendi kabiliyetlerini keşfetmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Anadolu Üniversitesi tenise her zaman destek veriyor. Burada da 8 yaştan 12 yaş aralığında 50 kadar çocuğumuz mevcut. Sporcu sayısı önceki senelerde de ellinin altına hiç düşmedi. Bizimle birlikte çocuklar da ellerinden geleni yapıyorlar. Enerjilerini, becerilerini kortta sergilemeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.


“Çocuklar toplumumuzun gelecek kaynakları”


Sporun sadece boş zamanlarda yapılan bedensel aktiviteler olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Sarıtaş, “Sporu belirli bir disiplinde, hayatın içerisine katılarak, kültürüyle beraber bilinçli bir şekilde yapmak lazım. Bizim burada çocuk ve gençlerimize asıl aşılamak istediğimiz şey; daima hayatlarının bir köşesinde sporun var olması. Bedenen zihnen ve boş zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirmeleri için çalışıyoruz. Mücadele ruhlarını güçlendirmek istiyoruz. Bu noktada ebeveynlerin çocuklarına destek vermesi önemli. Mücadele ve aidiyet duygusunu başka bir şekilde sağlamamız çok zor. Çocuklar toplumumuzun gelecek kaynakları, onlar bizim için çok önemli. Bu kaynakları iyi yönlendirmemiz gerekir ve spor, bunun için en iyi yoldur. Sporun yanı sıra ailelerin çocuklarını kültürel, sanatsal ve bilimsel aktivitelere de yönlendirmelerini tavsiye ediyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:15
  1. kültür
  2. sergi
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatil cennetinden 4,5 ton çöp çıktı
    1. Tatil cennetinden 4,5 ton çöp çıktı
    2. Günlerdir HDP binası önünde eylem..
    3. Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor
    4. Arguvanlı muhtarlara yeni kimlik..
    5. Müzenin ziyaretçilerine çömlekçiliği..
    6. İzmir'de 129 düzensiz göçmen yakalandı
    7. Quaresma'dan ayrılık mesajı:..
    8. Galatasaray'a yeni forma sponsoru
    9. Psikolojik Danışman yeniakit.com.tr’ye..
    10. Beden eğitimi öğretmeninin kırsal..
    11. Engelliler denize açıldı
    12. TSK helikopterleri Samsun'da 17 kişiyi..
    13. Rektör Levent’ten Ağbal’a ziyaret
    14. Saman yüklü tır yandı, alevler ormana..
    15. Erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas..
    16. Başkan Demir: “Yaralar sarılacak”
    17. Kellik ve saç dökülmesine veda edin! |..
    18. Quaresma’dan ayrılık açıklaması
    19. Trabzonlu gazetecilerden Erciş..
    20. Meteoroloji'den Ardahan için sağanak..
    21. MHP’li Fendoğlu gençlerle sohbet etti
    22. KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman..
    23. Bursaspor'da transfer tahtası sorunu..
    24. Büyükşehir Basketbol Takımı yeni..
    25. Şanlıurfa’da zabıta amirleri..
    26. Quaresma'dan açıklama
    27. CHP’den Emine Bulut cinayetine tepki
    28. Sıcaktan bulanan vatandaş süs..
    29. Bıyık düşmanı dönek Ertuğrul! Yıllar..
    30. GÜNCELLEME - Diyarbakır'da zırhlı araç..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı