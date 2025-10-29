  • İSTANBUL
Bugün sazan avında bakın kim var? Bir tarafta M.Kemal’in çakması diğer tarafta İmamoğlu’nun kopyası

Bahis skandalı büyüyor! UEFA Soruşturma Açıyor

Gebze'de çöken binadan acı haber geldi! 2 kişi öldü 1 kişi sağ olarak çıkarıldı, çalışmalar sürüyor

“Satışı asla söz konusu değil”

Asrın Projesi Rekor kırıyor! Varsın Yılmaz Özdil binmesin

Kemer'de Sular Isınıyor! Eski Başkanın Gözaltında Ne Var, Kimleri Telaşlandırdı!

Hastanede rehin kalınan günlerden bu günlere

CHP’lilerin hasetten iyice gözleri döndü! Ali Mahir Erdoğan'ın Anıtkabir'deki sözlerine kafayı taktı

İsrail’in efendisi olduğu yapay zeka Elon Musk tarafından tanıtıldı

Ekrem İmamoğlu darbe girişimi sabahı neredeydi? Casusluk tutuklusunun konumu ortaya çıktı
Gündem Çocuklar teşhirci mi yapılsaydı? Sapıklığın adresi CHP
Gündem

Çocuklar teşhirci mi yapılsaydı? Sapıklığın adresi CHP

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Çocuklar teşhirci mi yapılsaydı? Sapıklığın adresi CHP

CHP zihniyetinin milletin manevi değerleri ile olan sancısı sürüyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları denilince cazlı-danslı kutlamaları anlayan CHP zihniyeti 6-12 yaş çocukların Kur’an kurslarına gitmesinden rahatsızlık duyarken, uygunsuz kıyafetlerle jimnastik gösterisi yapmasından hiçbir rahatsızlık duymuyor.

Partisinde yıllardır yaşanan cinsel taciz ve gayri ahlaki ilişkileri görmezden gelen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında çocukların jimnastik gösterilerinin iptal edilmesi kararı ile ilgili olarak ‘sapık zihniyetin tezahürü’ ifadelerini kullandı.

CHP’li Adıgüzel, etkinliğin iptal edilmesi kararını Vali Yardımcısı Burak Keser’in verdiğini söyleyerek hedef tahtasına oturturken, “Jimnastik etek ve pantolon ile yapılan bir spor değildir. Haşema ile denize girersin ama uzun etek ile jimnastik yapamazsın” diyerek bir yandan çocukların teşhirci kıyafetlerle sahnede olmasını normalleştirmeye çalışırken, haşema üzerinden muhafazakar kesime de dil uzattı.

LGBTİ’li sapkınların hamisi CHP’li belediyeler ise her cumhuriyet bayramında konser adı altında yandaş sözde sanatçıları sahneye çıkartıp ahlaksız şovlar ve teşhircilik yapmalarını sağlıyor.

