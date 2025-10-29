Çocuklar teşhirci mi yapılsaydı? Sapıklığın adresi CHP

Partisinde yıllardır yaşanan cinsel taciz ve gayri ahlaki ilişkileri görmezden gelen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında çocukların jimnastik gösterilerinin iptal edilmesi kararı ile ilgili olarak ‘sapık zihniyetin tezahürü’ ifadelerini kullandı.

CHP’li Adıgüzel, etkinliğin iptal edilmesi kararını Vali Yardımcısı Burak Keser’in verdiğini söyleyerek hedef tahtasına oturturken, “Jimnastik etek ve pantolon ile yapılan bir spor değildir. Haşema ile denize girersin ama uzun etek ile jimnastik yapamazsın” diyerek bir yandan çocukların teşhirci kıyafetlerle sahnede olmasını normalleştirmeye çalışırken, haşema üzerinden muhafazakar kesime de dil uzattı.

LGBTİ’li sapkınların hamisi CHP’li belediyeler ise her cumhuriyet bayramında konser adı altında yandaş sözde sanatçıları sahneye çıkartıp ahlaksız şovlar ve teşhircilik yapmalarını sağlıyor.