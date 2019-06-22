Çocuklar tek başlarına ne zaman giyinebilir?

Ebeveyn olmak hem duygusal hem de gurur dolu bir süreçtir. Minik yavrunuzun her adımı sizi hem duygulandırır hem de gururlandırır. Çocuklar 2,5-3 yaş civarında daha çok bağımsız olmak isterler. Annelerinin onları giydirmesine sinirlenebilir. Çocuğunuz şayet yavaş yavaş kendi üstüne giyip-çıkarma egzersizleri yapıyorsa onları teşvik edin. Onlara bu süreçte kızmak doğru bir tutum değildir. Aslında yaptıkları bu ufak hareketlerle birey olduklarını kanıtlamaya çalışıyorlar.

Ne yapmak lazım?

Minik kızınız ya da oğlunuz giysilerini giyip, çıkarmak istiyorsa siz onların destekçisi olun. Onlara çorapları, iç çamaşırlarını hatta ayakkabılarını çıkarma konusunda telkinlerde bulunabilirsiniz. Çocuklar en kolay çoraplarını ve çırtlı ayakkabılarını çıkarabilirler. Bir aşamayı başarılı tamamlayan çocuğunuzu mutlaka tebrik edin. Sonraki gün ondan şortunu ya da eteğini çıkarmasını isteyin. Emin olun küçük yaramaz kısa süre içinde üstünü değiştirmeyi öğrenecektir. Bu süreçte onlara göstermeden yardımlar yapabilirsiniz. Çocuklar özellikle tişörtlerini güçlükle çıkarır. Başları giysinin içinde çabalarken siz ona fark ettirmeden yardımcı olabilirsiniz.

Gurur duyun

Çocuğunuz kendi başına üstünü giymeye ve çıkarmaya başladığında mutlaka onu tebrik edin. Ona güvendiğinizi belli edin. Bu tutum onun hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı özgüven için son derece önemlidir.

Kız çocukları özeldir

Kadınların doğasında vardır; her yaşta güzel ve zarif görünmek. Bu nedenle küçük kızlar da giydiklerine özen gösterir. Erkeklere ziyade kızlar 3. yaşlarından itibaren kıyafetlerini annelerin seçmelerine tahammül edemez. Genellikle giysi ve aksesuar konusunda kendini annesiyle kıyaslayan yaramaz her zaman en güzel görünmek ister. Bağımsızlıkları için çok önemli olan bu yaş grubunda annelerin kızlarına çok fazla baskı yapmamaları önemli. Kar yağarken incecik elbise giymek isteyen kızınıza “Tamam giyebilirsin ama altına kalın çorap üstüne de kalın mont giymen gerekli” gibi onların kararlarına saygı duyduğunuzu ifade eden çözümler bulmalısınız. Siz reddederseniz; onun daha çok sinirlenmesine hatta aşırı tepkiler göstermesine neden olursunuz.