Çocuklar sosyal medya ile ne zaman tanışmalı?

Modern çağın birçok avantajı olduğu gibi olumsuz taraftarı da bulunuyor. İnternet, akıllı telefonlar, tabletler her yaşta insanın en yakın dostu haline geldi. Kitap okuma oranı bir hayli düşük olan ülkemizde insanların büyük bir bölümü birkaç sayfayı karıştıracak vakti bulamazken sosyal medyada saatlerini harcayarak büyük tezatlar oluşturuyor. Birçok yetişkin sosyal medyaya günde bir-iki saatini ayırıyor. Aileleri bu kadar çok sosyal medyayla ilgili olan çocuklar da zaman içinde bu platformlarda kendilerine yer bulmaya başlıyor.

Çocuklar sosyal medyaya ne zaman merak duyuyor?

Anne ve babası tarafından sürekli olarak sosyal medyada fotoğrafları, videoları paylaşılan küçük çocuklar kullanılan efektlerin de etkisiyle bu durumun son derece sıradan olduğunu düşünmeye başlar. Zaman içinde de bu tip paylaşımların yapılmasını kendileri talep eder hale gelir.

Kullanım yaşı 2

Günümüzde iki, üç yaşındaki çocuklar oyalama aracı olarak internetteki videolarla adeta gerçek dünyadan koparılıyor. Anne ve babalar keyifle kahvelerini içerken minicik bebekler ellerindeki tabletin sunduğu renkli dünyaya geçiş yapıyor. Uzmanlar iki-üç yaş grubu çocukların internetle bu kadar yakın olmaması gerektiğini günde maksimum 15 dakika video izlemelerini öneriyor.

Bırakın zamanı gelsin

Bir bebek dünyaya gelir gelmez anne ya da babası evladının ismini taşıyan sosyal medya hesapları açıyor. Bu hesaplardan çocuklarının fotoğraflarını paylaşan anneler bir bakıma çocuklarının özgürlüğüne de mani olmuş oluyor. Bırakın çocuğunuz yaşı geldiğinde kendi hesabını kendi açsın. Belki o minik yaramaz her anının sosyal medyada yer almasını arzu etmiyordur.

9 yaş önemli

Uzmanlar genellikle çocukların 9 yaş civarında sosyal medyada kendi hesaplarını yönetmek istediklerini vurguluyor. Bu yaş grubunda olan ve kendi hesabını isteyen çocuğunuza belli şartlar sunarak arzularını yerine getirmeniz önemli. Çocuğunuzun hesabına sizin de girebiliyor olmanız önemli. Bu çocuğunuzun internet üzerinde yaşayabileceği olası bir siber zorbalığın önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

Örnek olun

Çocuğunuza sosyal medya kullanımı konusunda kısıtlamalar getirirken kendinizde koyduğunuz kurallara uymalısınız. Siz canınızın her arzu etti vakitte sosyal medyaya girip çocuğunuza kısıtlamalar koyarsanız; bu yetişkin olarak evladınızınız gözünde itibar kaybetmenize yol açar. Unutmayın onların en önemli rol modeli sizsiziniz.