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Çocuklar kaç yaşında tek başlarına tuvalet hijyenini sağlamaya başlamalı?

Tuvalet eğitimi kadar çocukların kişisel hijyenlerini sağlamayı öğrenmeleri de son derece kıymetlidir. Peki, bir çocuk yardım almadan kendi hijyenini kaç yaşında sağlayabilir?

14 Temmuz 2019 Pazar 17:00
Çocuklar kaç yaşında tek başlarına tuvalet hijyenini sağlamaya başlamalı?

Tuvalet eğitimi çocukların büyüdüğünün en önemli göstergelerinden biridir. Çocuktan çocuğa farklılık gösterse de tuvalet eğitimi iki buçuk, üç yaşta başlar. Ebeveynler bu sürece başlamadan önce çocuğunun tuvalet eğitimi konusunda hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazır olup olmadığına dikkat etmelidirler. Çocukların tuvaletlerini tutabilmesi için kaslarının gelişmesi son derece önemlidir. Aynı şekilde çocuğun herkesin içinde tuvaletini bezine yapmak istemiyor olması da önemli bir belirtidir.

Sabırlı olmak önemli

Tuvalet eğitimi zahmetli bir süreçtir. Bu dönemde anne ve babanın tutumu çocuğun eğitimini başarılı tamamlayıp, tamamlayamadığıyla yakından ilgilidir. Sabır isteyen bu dönemde kesinlikle çocuklarınıza bağırmamalısınız. Gerekirse saatlerce tuvalette vakit geçirin ama göreceksiniz mutlu sona hızlıca erişeceksiniz. Tuvalet eğitimine başlar başlamaz gece bezleme olayını da ortadan kaldırmanız çok önemli. Çocuğunuzun altını gece uyurken, sokağa çıkarken bağlarsanız bu tuvalet eğitiminin gerilemesine yol açar.

Yavaş yavaş öğrenmeli

Tuvalet eğitimi yalnızca çocuğun bezi bırakması anlamına gelmez. Çocuk bu süreçte tuvalet kağıdı kullanmayı, poposunu yıkamayı ve elbette ellerini yıkamayı öğrenmelidir. 3 yaş için bütün bunlar zor iş gibi görünse de bu rutini öğrenmesi için ona yardımcı olmuş olursunuz. Kişisel hijyenini tam olarak yerine getiremeyen çocuğunuza destek olmak elbette siz annenlere düşüyor. Bu konuda onu tenkit etmeyin aksine onunla gurur duyduğunuzu belirtin. Arzu edilen şekilde altını temizleyemeyen çocuğunuza başarılı olduğunu söylemeyi unutmayın.

Kişisel hijyenlerini en doğru ne zaman yerine getirmeye başlarlar!

Tuvalet eğitimiyle birlikte kişisel hijyenini sağlamayı öğrenen çocuğunuz 6 yaşına geldiğinde artık bütün bu işleri tek başına yapacak duruma gelir. 6 yaşındaki evladınız sizin yardımınız olmadan poposunu yıkayabilir, tuvalet kağıdı kullanabilir, sifona basabilir ve ellerini güzelce sabunlayabilir. Bu yeteneğe sahip çocuklarınıza mani olmayın, bırakın kendi başına bir şeyleri başarsın. Okula başladığında tuvalet konusunda yaşayacağı sorunlar onun eğitim hayatını bile olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle bağıran, eleştiren ebeveyn olmayın. Her zaman yavrularınızı cesaretlendirin.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 17:00
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