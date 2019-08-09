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Çocuklar Kabe'nin neşesi oldu

Hacı olmak için dünyanın dört bir yanından Kabe şehri Mekke'ye akın eden milyonlarca hacı adayı, Kurban Bayramı arifesindeki Arafat vakfesi öncesi tavaf yapmak için birbirleriyle yarışıyor- Sıcak havaya rağmen binlerce kişinin günün her saati doldurduğu Kabe-i Muazzama'da bazı hacı adaylarına eşlik eden çocukları, tavaf yapanlara tebessüm ettiriyor- Babalarının göğsünde uyuyan, tavafı omuzlarda tamamlayan, tavaf alanlarında koşuşturan minikler, adeta Kabe'nin neşesi oluyor

09 Ağustos 2019 Cuma 11:05
Çocuklar Kabe'nin neşesi oldu

MEKKE (AA) - ORHAN TOPAL - Hacı olmak için dünyanın dört bir yanından Mekke'ye akın eden milyonlarca Müslüman'ın günün her saati doldurduğu Kabe-i Muazzama'da bazı hacı adaylarına eşlik eden çocukları, tavaf yapanların ilgi odağı oluyor.

Renk, dil, ırk ayrımı olmadan genci yaşlısı milyonlarca hacı adayı, Kurban Bayramı arifesindeki Arafat vakfesi öncesi Kabe-i Muazzama'da tavaf yapmak için birbirleriyle yarışıyor.

Mescid-i Haram içerisindeki tavaf alanlarında bazı günler 40 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen yoğunluk 24 saat sürüyor. Bu yoğunluğa karşın bazı hacı adayları, beraberlerinde kutsal topraklara getirdikleri çocuklarını yanlarından ayırmıyor.

Bazıları "kundakta" sayılabilecek kadar minik bebeklerin dahi babalarının göğsünde uyuyarak tavafa katıldığı Kabe'de çocuklarla karşılaşmak, hacı adaylarına tebessüm ettiriyor.

Tavafı omuzlarda tamamlayan, tavaf alanlarında koşuşturan minikler, adeta Kabe'nin neşesi oluyor. Kimisi çocuk arabalarında uyuyan kimi haylazlık yaparak anne babasını peşinden koşturan kimi ise tamamladığı tavafın ardından zemzemini içen çocuklar, ortaya güzel görüntüler çıkarıyor.

- "Kabe'yi kızımla izlemek çok güzel bir duygu"

Kutsal topraklara çocuklarıyla gelenler arasında Türk hacı adayları da bulunuyor.

Almanya'nın Köln şehrinden Mekke'ye gelen Bünyamin Yılmaz'a, eşi ve annesinin yanı sıra hac yolculuğunda 1,5 yaşındaki kızı Zeynep de eşlik ediyor.

Aslen Konya Beyşehirli olan 31 yaşındaki Yılmaz, AA muhabirine, Kabe'de bulunmanın anlatılamaz bir duygu olduğunu söyledi.

Kutsal topraklara genç yaşta gelebilmeyi nasip ettiği için Allah'a şükreden Yılmaz, minik kızı Zeynep'i getirirken önce korktuklarını belirterek, "Çocukla birlikte zorluk olabilir mi diye korktuk ama her şey kolay geçiyor çok şükür." dedi.

Bünyamin Yılmaz, kızıyla Kabe-i Muazzama'yı seyretmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Allah tüm Müslümanlara nasip etsin." dileğinde bulundu.

Türkiye'den gelen hacı adaylarının en küçüğü ise 3 aylık Ayşenaz Yıldırım. Minik Ayşenaz, rahatsızlığı nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın en yaşlı ve en küçük hacı adaylarını tanıttığı toplantıya getirilememişti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:05
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