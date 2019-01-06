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Çocuklar iffetsiz anneye emanet

Erzurum'da kendisini aldatan eşinden boşanan koca, 9 ve 12 yaşındaki 2 çocuğunun velayeti için yerel mahkemeye açtığı davayı kazandı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise, kadının eşini aldatmasının velayete engel olmadığı yönünde skandal bir karara imza atarak yerel mahkemenin kararını bozdu.

06 Ocak 2019 Pazar 11:38
Çocuklar iffetsiz anneye emanet

Erzurum'da karısının kendisini aldattığını öğrenen koca, boşanma davası açtı. Eşinin sadakatsiz davranışları nedeniyle kusurlu olduğunu iddia eden koca, 2 çocuğunun velayetinin de kendisine verilmesini istedi. Davaya bakan Erzurum 2. Aile Mahkemesi, kadının kusurlu davranışı nedeniyle çiftin boşanmasına hükmetti. Yerel Mahkeme, "annenin evli olduğu halde eşine karşı sadakate aykırı davranışlar sergilediği, bu şekildeki yaşam tarzı ve davranışları ile çocukların anne ile kalmalarının bedeni, fikri ve ahlaki gelişmeleri bakımından ciddi risk teşkil edeceği" gerekçesiyle ortak çocukların velayetlerini babaya verdi.

Yargıtay kararı bozdu

Yerel mahkeme kararı, velayet düzenlemesi yönünden davalı kadın tarafından temyiz edildi. Dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, annenin çocuklara yönelik olumsuz bir tutum ve davranışının bulunmadığı, velayet görevini yerine getirebileceği, görüşlerini açıklama olgunluğuna erişen çocukların da anneyle yaşamak istediğinin anlaşıldığı kaydedildi. Dava sırasında görüşlerine başvurulan çocukların duruşmada anne ile yaşamak istediklerini beyan ettikleri anlatılan gerekçede, sosyal inceleme raporlarına göre annenin kendi ailesi ile yaşadığı, düzenli gelir getiren bir işte çalıştığı, velayet görevini yerine getirebilecek sosyal ve ekonomik şartlara sahip olduğu kaydedildi. Gerekçede, "Bu duruma göre, ortak çocukların velayetlerinin anneye bırakılmasına karar vermek gerekirken, annenin boşanmaya sebep olan kusurlu davranışı dikkate alınarak hüküm kurulması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir" denildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:38
  1. boşanma davası
  2. velayet
  3. Erzurum 2. Aile Mahkemesi
  4. Yerel mahkeme
  5. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

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