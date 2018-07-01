Çocuklar için makarna salatası tarifi
Yaz aylarında ağır yemekler yemek istemeyenler genellikle makarnayı tercih eder. Sizde farklı tarifler denemek isterseniz bu tarifi evinizde uygulayabilirsiniz.01 Temmuz 2018 Pazar 22:22
MALZEMELER: (6 KİŞİLİK)
1 dolmalık biber (kırmızı)
2 sosis
2 domates
1 çorba kaşığı soğan
2 sap yeşil soğan
200 gr makarna
2 yemek kaşığı hardal
100 ml tavuk suyu
20 ml beyaz balzamik sirke
tuz
karabiber
YAPILIŞI:
1. AŞAMA
Domates, yeşil soğan, dolmalık biber ve sosisleri doğrayalım.
2. AŞAMA
Büyük bir tencerede suyu kaynatalım ve tuz ilave edelim. Su kaynadıktan sonra makarnaları ekleyelim 8-10 dk pişirelim.
3. AŞAMA
Bir kasede tavuk suyu, yeşil soğan, sirke, hardal, tuz ve karabiberi karıştıralım.
4. AŞAMA
Geniş bir kapta makarna, biber, domates, yeşil soğan, sosisi karıştıralım. Daha sonra hardalı sosumuzu, tuz ve karabiberi ilave ederek tüm malzemeyi birleştirelim. Ardından servis edelim.
Afiyet olsun..
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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