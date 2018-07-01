Çocuklar için makarna salatası tarifi

MALZEMELER: (6 KİŞİLİK)

1 dolmalık biber (kırmızı)

2 sosis

2 domates

1 çorba kaşığı soğan

2 sap yeşil soğan

200 gr makarna

2 yemek kaşığı hardal

100 ml tavuk suyu

20 ml beyaz balzamik sirke

tuz

karabiber

YAPILIŞI:

1. AŞAMA

Domates, yeşil soğan, dolmalık biber ve sosisleri doğrayalım.

2. AŞAMA

Büyük bir tencerede suyu kaynatalım ve tuz ilave edelim. Su kaynadıktan sonra makarnaları ekleyelim 8-10 dk pişirelim.

3. AŞAMA

Bir kasede tavuk suyu, yeşil soğan, sirke, hardal, tuz ve karabiberi karıştıralım.

4. AŞAMA

Geniş bir kapta makarna, biber, domates, yeşil soğan, sosisi karıştıralım. Daha sonra hardalı sosumuzu, tuz ve karabiberi ilave ederek tüm malzemeyi birleştirelim. Ardından servis edelim.

Afiyet olsun..

Yasemin.com'dan alınmıştır.