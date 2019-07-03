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Çocuklar için ev yapımı antibiyotik nasıl hazırlanır?

Hem çocuklar hem de yetişkinler için şahane bir şurup önerimiz var. Bu şurubu evde tamamen bitkisel ürünlerle hazırlamanız mümkün. İşte, ev yapımı doğal antibiyotik…

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:34
Çocuklar için ev yapımı antibiyotik nasıl hazırlanır?

Güçlü bir bağışıklık sistemi çocukların hastalıklara karşı daha dirençli olabilmeleri için son derece önemli. Sağlıklı ve doğru beslenme çocukların bağışıklık sistemlerini güçlenmesi için son derece kıymetlidir. Bunun içinse annelere büyük görev düşüyor.

Antibiyotiklere başvuruluyor

Boğaz enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu ya da bağırsak enfeksiyonu çocukların hızlıca yakalandığı hastalıklardır. Enfeksiyon beraberinde ateşi de getirir. Hal böyle olunca doktorlar çocukların iyileşebilmesi için antibiyotiklere başvurur. Antibiyotik enfeksiyonlarla mücadele konusunda etkili olsa da bu tip ilaçların onlarca zararı bulunuyor. Bu da tıp dünyasını ikiye ayıran konuların başında geliyor.

Doğal antibiyotik var mı?

Dünya üzerindeki en etkili antibiyotiğin ne olduğunu merak ediyorsanız açıklayalım. Kokusu nedeniyle burun kıvırdığınız sarımsak, kullanılan antibiyotik ilaçlardan çok daha etkilidir. Uzmanlar, sağlıklı bir beden için her gün en az bir diş sarımsak tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu besleyici gıdayı çocuklarınıza şurup gibi hazırlayıp içirebilirsiniz.

Sarımsak şurubu nedir?

Su, sarımsak ve limon ile hazırlayabileceğiniz şurup, vücudun enfeksiyonlarla savaşmasında son derece etkilidir. Ayrıca çocuklar ve yetişkinler bu şurubu her gün içerse bağışıklık sistemleri güçlenir ve kolay kolay hastalanmazlar.

Ev yapımı doğal antibiyotik nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

  • 1 litre su
  • 1 baş sarımsak
  • 1 adet limon

Şurubu hazırlamadan bir gece önce kullanacağınız limonu beyaz sirkeli suda bekletin. En az 8 saatin ardından limonu beklettiğiniz kasenin dibine tortuların oluştuğunu göreceksiniz. Sirke sayesinde limon kabuğundaki kimyasallar ve parazitler temizlenmiş olur.

Bir litre suyu kaynatıp, soğutun.

Soğuyan suyu ağzı kapaklı bir şişeye alın.

Suya bir baş sarımsağı ilave edin. Sarımsakları şişeye eklerken her birinin üzerini biraz ezin.

Sarımsağın ardından şişeye dilimlediğiniz limonları ilave edin.

Şişenin kapağını kapatın ve etrafını ışık almaması için alüminyum folyo ile sarın.

Hazırladığınız suyu yedi gün boyunca karanlıkta saklayın.

Yedinci günün sonunda suyu temiz bir tülbent ile süzün.

2-7 yaş arasındaki çocuklar her sabah bir çay kaşığı bu şuruptan içebilir. Hazırladığınız bu şurubu çaya, çorbaya, meyve suyuna ekleyip çocuklarınıza içirebilirsiniz. 7-15 yaş arası çocuklar ise günde 1 tatlı kaşığı ev yapımı şuruptan içebilir. 15 yaş ve üstü tüm yetişkinler ise günde 1 yemek kaşığı sarımsaklı şuruptan içebilir.

 Not: Hazırladığınız şuruptan fayda almak istiyorsanız; mutlaka yerli sarımsak kullanmalısınız. 

Çin sarımsağını yerli sarımsaktan ayırmak mümkün mü?

 

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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