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Gıda Çocuklar için enfes bir tarif.. Hala denemediniz mi?
Gıda

Çocuklar için enfes bir tarif.. Hala denemediniz mi?

Çocuklar pastaları çok sever. Özellikle diğer sevdiği şeylerden biri olan çikolatayla birleşirse bayılırlar. Anneler çocuklarına bir şeyler yedirebilmek için resmen akla karayı seçer. Bu tarifle hem çocuklarının gönlünü fethedeceksiniz hem de sağlıklı beslenmiş olacaklar.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 16:44:00 -
Çocuklar için enfes bir tarif.. Hala denemediniz mi?

Çocuklar pastaları çok sever. Özellikle diğer sevdiği şeylerden biri olan çikolatayla birleşirse bayılırlar. Anneler çocuklarına bir şeyler yedirebilmek için resmen akla karayı seçer. Bu tarifle hem çocuklarının gönlünü fethedeceksiniz hem de sağlıklı beslenmiş olacaklar.

Pastanızı yaparken un veya kabartma tozu gibi katı malzemeleri ayrı kaplarda çırpmak gerekiyor. Malzemeler ayrı kaplarda çırpıldıktan sonra kek harcına katılabilir. Unun çırpılırken boza kıvamında olmasına ve lastiksi bir yapıya bürünmemesine özen gösterilmelidir. Ayrıca kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor.

Malzemeler
Pandispanya için;

4 adet yumurta
1,5 yemek kaşığı mısır unu
1,5 bardak un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
2 yemek kaşığı sıcak su
1 su bardağı şeker

Krema için;

2 adet yumurta sarısı
1,5 bardak şeker
1.5 su bardağı süt
2 yemek kaşığı nişasta
1 yemek kaşığı un
1 paket vanilya
50 gram tereyağı
1 paket krema

Krokan için;

1 bardak şeker
1 ,5 bardak fındık
1 kaşık tereyağı

Yapılışı

Pandispanya için; yumurtaların sarıları ve beyazları ayrı ayrı çırpılır, sonra şekerle sarı ve beyazlar tekrar 15 dk. Çırpılır ardından diğer malzemeler eklenir ancak mixerle değil çırpma teli ile nazikçe karıştırılır.
Daha önceden ısıtılmış fırında 40 dk 170 derecede pişirilir. Fırın fansız olarak çalıştırınız. Keki kalıba koyduktan sonra sert şekilde birkaç kez yere vurunuz. Kek kalıbının altına yağlı kağıt koymanızda fayda var.
Pandispanya pişerken krema hazırlanır. Tüm malzemeler tencereye alınır kıvam alıncaya kadar pişirilir ardından buzdolabında bekletilir.
Krokan için; fındıklar 4 5 parçaya bölünür 1 bardak seker tavaya alınır ancak şeker hiç karıştırılmaz tava hafif hafif çalkalanır karamel rengi olunca ocaktan alınır 1 kaşık tereyağı eklenir bekletmeden yağlı kağıttaki fındıkların üzerine dökülür.
Soğuduktan sonra bıçak yardımıyla ince ince kıyılır.

Püf nokta
Pasta kalıplarının kullanılışı çok önemlidir. Pişirme önerilerinde verilen kalıp ölçülerine dikkat edilmelidir. Pasta yaparken kelepçeli kek kalıpları bu iş için oldukça uygundur. Kalıp tariften ne büyük ne de küçük olmalıdır. Bu şekilde pasta ne küçük kalır ne de kalıptan taşar. Pişirmeden önce kalıp tereyağıyla yağlanmalıdır. Daha sonrasında hafif bir şekilde unlanmalıdır. Un yerine kat izlerinin oluşmamasına dikkat edilerek yağlı kâğıt da kullanılabilir. Alüminyum folyo kullanılmamaya çalışılmalıdır. Eğer kullanılacaksa, parlak kısım kek harcına değmemelidir. Kalıba koyma işleminde kek harcının kalıbı tamamen doldurmamasına dikkat edilmelidir. ¼ oranında boşluk kalmalıdır.

 

 


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