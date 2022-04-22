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Aktüel Çocuklar F16’larla tanışıyor
Aktüel

Çocuklar F16’larla tanışıyor

Milli Savunma Bakanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığında çocuklara F-16’ları sergileyecek. Etkinlik kapsamında ayrıca Türk Yıldızları Tanışma ve İmza Günü organizasyonu da yer alacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 15:32:00 -
Çocuklar F16’larla tanışıyor

YENİ AKİT  ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında geleceğin pilotlarına mutlu bir gün yaşatmak amacıyla İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesinde çeşitli organizasyonlara imza atıyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde çocukları F-16’larla tanıştırırken aynı zamanda, Türk Yıldızları Tanışma ve İmza Günü’ne de katılabilme imkanı sağlıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında geleceğin pilotlarına mutlu bir gün yaşatmak amacıyla İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanlığımızdaki F-16, NF-5A, C-160 uçaklarını ziyarete açıyoruz. 24 Nisan 2022 günü de İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesinde düzenlenecek ‘Türk Yıldızları Tanışma ve İmza Günü’ etkinliğine tüm halkımız davetlidir.” ifadeleri kullanılarak, etkinliğin yapılacağı adrese ilişkin bilgilere yer verildi.

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