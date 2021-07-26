Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'a büyük şok! Soluğu emniyette aldı
Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Çaycı Hüseyin karakteri ile tanınan oyuncu Alparslan Özmol'un sosyal medya hesabı çalındı. Özmol, hesabının çalındığını fark eder etmez hemen emniyete gidip şikayette bulundu.
Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Çaycı Hüseyin karakteri ile adından söz ettirmiş olan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un sosyal medya ile başı dertte.
Hacker kurbanı oldu
Hakkında sık sık öldüğü yönünde haberler çıkan ve Twitter'da trend listesine giren Alpaslan Özmol şimdi de hacker kurbanı oldu.
Şikayette bulundu
Instagram'da 40 binden fazla takipçisi olan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un hesabı çalındı. Ünlü oyuncunun hesabından hackerler takipçilerine mesaj gönderirken bahis sitesi linki verdi. Özmol, hesabının çalınmasının ardından emniyete giderek şikayette bulundu.