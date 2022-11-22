  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çocuklar, CarrefourSA ve UNICEF’le haklarını öğrendi
Ekonomi

Çocuklar, CarrefourSA ve UNICEF’le haklarını öğrendi

Perakende firması CarrefourSA tarafından UNICEF’le çocukların haklarını öğrenmeleri için özel etkinlikler düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 10:59:00 -
Çocuklar, CarrefourSA ve UNICEF’le haklarını öğrendi

YAKUP SARIÇİÇEK

‘Çocuksan Hakların Var’ etkinlikleri, bu yıl firmanın Bayrampaşa Forum İstanbul, Maltepe Park ve İçerenköy’deki mağazalarında gerçekleştirildi. 3 ila 8 yaş çocuklara önemli uyarılarda bulunuldu. Miniklere ‘sağlık, eğitim, eğlence, dinlenme ve kültürel aktiviteler için zamana sahip olma, istismar ile ihmalden, uyuşturucu bağımlılığından, ekonomik sömürüden korunma hakkı’na dair bilgiler paylaşıldı. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan temel değerler ve haklarla ilgili açıklamalar yapıldı. Hazırlanan boyama kitaplarıyla da çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinliklere katılamayan çocuklar, https://www.carrefourkatalog.com/boyama-kitabi/ adresinden kitaba ücretsiz ulaşabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23