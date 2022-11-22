Çocuklar, CarrefourSA ve UNICEF’le haklarını öğrendi
Perakende firması CarrefourSA tarafından UNICEF’le çocukların haklarını öğrenmeleri için özel etkinlikler düzenlendi.
YAKUP SARIÇİÇEK
‘Çocuksan Hakların Var’ etkinlikleri, bu yıl firmanın Bayrampaşa Forum İstanbul, Maltepe Park ve İçerenköy’deki mağazalarında gerçekleştirildi. 3 ila 8 yaş çocuklara önemli uyarılarda bulunuldu. Miniklere ‘sağlık, eğitim, eğlence, dinlenme ve kültürel aktiviteler için zamana sahip olma, istismar ile ihmalden, uyuşturucu bağımlılığından, ekonomik sömürüden korunma hakkı’na dair bilgiler paylaşıldı. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan temel değerler ve haklarla ilgili açıklamalar yapıldı. Hazırlanan boyama kitaplarıyla da çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinliklere katılamayan çocuklar, https://www.carrefourkatalog.com/boyama-kitabi/ adresinden kitaba ücretsiz ulaşabilecek.