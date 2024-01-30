  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rant siyasetinin geldiği son nokta! CHP'li adaydan görülmemiş taktik

Hamilelik ve doğum esnasına dikkat! Çocuğunuzu sigorta ettirirken iyi düşünün

Ahmet Hakan ortalığı karıştırdı! Duyunca şok olacaksınız… Dem Parti adaları neden istiyor?

Kassam Tugayları paylaştı sosyal medya yıkıldı! İsrail ordusuna ait tanklar böyle havaya uçuruldu

Milyonlarca müşterisi var! Çiçek Sepeti hakkında şok eden karar

Asgari ücretteki o küsurat ile dalga geçmişlerdi… 2 liranın sırrı ortaya çıktı! Bakan Işıkhan nedenini açıkladı

İsmail Türüt ‘Gömelim sandıklara biz ha bu CHP’yi’ dedi sosyal medya sallandı

Türkiye'ye satışı onaylanmıştı! İşte F-16 ile F-35 arasındaki farklar

Avrupa ülkesinden Türkiye'ye beklenmedik Bayraktar TB2 teklifi! Hakan Fidan'a sunacaklar

Devlet Bahçeli'den flaş sözler
Dünya Çocuklar bile kullanmaya başlamıştı! İngiltere Türkiye’nin yaptığını yeni yaptı
Dünya

Çocuklar bile kullanmaya başlamıştı! İngiltere Türkiye’nin yaptığını yeni yaptı

Yeniakit Publisher
2024-01-30 14:05:00 -
Çocuklar bile kullanmaya başlamıştı! İngiltere Türkiye’nin yaptığını yeni yaptı

İngiltere hükümetinin tütün ve elektronik sigara ürünlerine karşı başlattığı mücadele kapsamında, tüm elektronik sigara satışlarında çeşitli kısıtlamaların uygulanmasına karar verildi. İngiltere genelinde tek kullanımlık elektronik sigaraların çocuklara satışı yasaklanacak.

İngiltere hükümetinin tütün ve elektronik sigara ürünlerine karşı başlattığı mücadele kapsamında, tüm elektronik sigara satışlarında çeşitli kısıtlamaların uygulanmasına karar verildi. İngiltere genelinde tek kullanımlık elektronik sigaraların çocuklara satışı yasaklanacak.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, son üç yılda elektronik sigara kullanan çocuk sayısının 3 katına çıktığı, 11-15 yaş aralığındaki çocukların yüzde 9'unun elektronik sigara kullandığı belirtildi.

Son 2 yılda tek kullanımlık elektronik sigara kullanan 11-17 yaş arası çocuk sayısının 9 kat arttı.

Elektronik sigaralardaki aroma azaltılacak, paketler daha az dikkat çekici olacak ve marketlerde görülecek şekilde satılmayacak.

Açıklamada, ayrıca nikotin içeren sigara dışı ürünlerin de çocuklara satışının yasaklanacağı kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çocuklara bu ürünleri satanlara 2 bin 500 sterlin yani yaklaşık 96 bin lira ceza uygulanacağı belirtildi.

Elektronik sigara kaçakçılığı ve ülke içindeki satışlarla mücadele için 30 milyon sterlinlik yani yaklaşık 1,1 milyar lira bütçe ayrılacağı aktarıldı.

İngiltere hükümeti, geçen sene açıkladığı kararlarla 2009 sonrası doğanların hayatları boyunca tütün ve elektronik sigara ürünleri alamamasını sağlamak için sigara alma yaşının her yıl artırılması da dahil bir dizi önlem almıştı.

Bu kapsamda "ilk sigarasız nesil" hedefini açıklayan hükümet, gelecek 5 yılda sigara kaçakçılığını önlemek, satış standartlarını düzenlemek ve satışları denetlemek için görev gücü kurmak amacıyla 100 milyon sterlinlik bir fon oluşturulacağını duyurmuştu.

Sigara diş eti hastalıklarını şiddetlendiriyor
Sigara diş eti hastalıklarını şiddetlendiriyor

Sağlık

Sigara diş eti hastalıklarını şiddetlendiriyor

Sigara tüketiminde rekor kırdık! Dünya sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı sırada
Sigara tüketiminde rekor kırdık! Dünya sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı sırada

Sağlık

Sigara tüketiminde rekor kırdık! Dünya sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı sırada

Elektronik sigaralarla yakaladılar… Hepsi kaçak çıktı…
Elektronik sigaralarla yakaladılar… Hepsi kaçak çıktı…

Yerel

Elektronik sigaralarla yakaladılar… Hepsi kaçak çıktı…

Ünlü profesör şalgamın öyle faydalarını anlattı ki... Sigarayı bırakmakta bile bire bir!
Ünlü profesör şalgamın öyle faydalarını anlattı ki... Sigarayı bırakmakta bile bire bir!

Sağlık

Ünlü profesör şalgamın öyle faydalarını anlattı ki... Sigarayı bırakmakta bile bire bir!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23