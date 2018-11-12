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Çocuk yaralanmaları için ev yapımı iyileştirici krem

Çocuklar dışarıda evde oyun oynarken yanlışlıkla kendilerini yaralayabilirler. Bunun için evde yapılabilecek doğal krem yapabilirsiniz. İşte çocuk yaralanmaları için ev yapımı iyileştirici kremler…

12 Kasım 2018 Pazartesi 22:12
Çocuk yaralanmaları için ev yapımı iyileştirici krem

OKALİPTÜS VE PAPATYA İLE İYİLEŞTİRİCİ KREM

ADIM 1: BİTKİSEL İNFÜZYONUNU YAPIN

Büyük bir kavanozda 50 gram okaliptüs yaprağı ve 50 gram papatya çiçeğini birleştirin. Tamamen zeytinyağı ile kaplayın ve sıkıca kavanozun kapağını kapatın.

Kavanozu su dolu bir tencereye koyarak birkaç saat kısık ateşte tutun.

Soğuduktan sonra süzün ve saklayın.

ADIM 2: İYİLEŞTİRİCİ KREM YAPIMI

50 gram balmumu
150 gram okaliptüs ve papatyadan hazırladığınız infüzyon
30 gram kuşburnu tohumu yağı

Balmumunu eritin.

Okaliptüs ve papatya infüzyonunu ekleyin. Karışımın iyice sıvı hale gelmesini sağlayın.

Kuşburnu tohumu yağı ekleyin ve iyice karıştırın.

Kapalı bir kavanozda saklayın ve ihtiyacınız olduğunda iyileştirici kremini kullanın.

İyileştirici kremi, kesikler, sıyrıklar, çizikler veya hafif yaralanmalar için güvenle çocuğunuzda kullanabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 22:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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