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Dünya Çocuk yapanlara para dağıtılacak! 2,5 Milyon TL'ye yakın ödeme yapılacak
Dünya

Çocuk yapanlara para dağıtılacak! 2,5 Milyon TL'ye yakın ödeme yapılacak

Yeniakit Publisher
2024-02-08 10:40:00 -
Çocuk yapanlara para dağıtılacak! 2,5 Milyon TL'ye yakın ödeme yapılacak

Güney Koreli bir firma, çalışanlarına her bebek sahibi olmaya teşvik etmek için kolları sıvadı. Şirket bebek yapan çalışanlarına 75 bin dolar (2 milyon 300 bin TL) ödeyeceklerini açıkladı.

Güney Koreli bir firma, çalışanlarına her bebek sahibi olmaya teşvik etmek için kolları sıvadı. Şirket bebek yapan çalışanlarına 75 bin dolar (2 milyon 300 bin TL) ödeyeceklerini açıkladı.

Güney Koreli bir şirket, ülkedeki aşırı düşük doğum oranının düzeltilmesine yardımcı olmak için milyonlarca dolar ödemeye hazırlanıyor.

Seul merkezli bir inşaat firması olan Booyoung Group, önceki gün yaptığı basın açıklamasında, çalışanlarına her bebek sahibi olduklarında 100 milyon Kore wonu (75 bin dolar. Türk Lirası ile 2 milyon 300 bin) ödemeyi planladığını söyledi.

Şirket ayrıca 2021 yılından bu yana bebek sahibi olan çalışanlarına 70 bebek için toplam 7 milyar Kore wonu (5,25 milyon dolar) nakit ödeme yapacağını da sözlerine ekledi. Bir şirket sözcüsü bu yardımın hem kadın hem de erkekler için geçerli olduğunu söyledi.

Booyoung Group Yönetim Kurulu Başkanı Lee Joong-keun, şirketin çocuk yetiştirmenin mali yükünü hafifletmek için çalışanlarına "doğrudan destek" sunduğunu söyledi.
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Pazartesi günü bir şirket etkinliğinde konuşan Lee, üç bebeği olan çalışanlara 300 milyon Kore wonu (225 bin dolar) nakit para veya hükümetin inşaat için arazi sağlaması halinde konut kiralama seçeneği sunulacağını sözlerine ekledi.

Lee çalışanlarına "Umarım doğumları teşvik etmeye katkıda bulunan ve ülkenin geleceği için endişelenen bir şirket olarak tanınırız" dedi.

Güney Kore hükümeti ve diğer özel şirketler, insanları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için halihazırda belli mali avantajlar sunuyor. Ancak hiçbiri Booyoung Group'un avantajları ölçeğinde değil. Benzer programlar, nüfusunun iki yıl üst üste azaldığını gören Çin'de de mevcut.

GÜNEY KORE ALARM VERİYOR

Kore İstatistik Kurumu'nun resmi tahminlerine göre, 2022 yılında Güney Kore'de bir kadının yaşamı boyunca sahip olacağı ortalama çocuk sayısı 0,78. Bu rakam, dünyanın en düşük doğurganlık oranına. Ayrıca bu oranın 2025 yılında 0,65'e düşmesi bekleniyor.

Bu veriler, Güney Kore ve diğer Doğu Asya ülkelerinin, hızlı sanayileşmelerinden sadece birkaç on yıl sonra toplumları hızla yaşlanırken karşı karşıya kaldıkları saatli bombanın altını çiziyor.

Birçok Avrupa ülkesi de yaşlanan nüfusla karşı karşıya ancak bu değişimin hızı ve etkisi göçle hafifliyor. Ancak Güney Kore, Japonya ve Çin gibi ülkeler, çalışma çağındaki nüfus düşüşünün üstesinden gelmek için kitlesel göçten kaçınıyor.

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