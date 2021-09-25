Çocuk uykusuzluğuna çare

Çocuklar genellikle uyumayı sevmezler bazen de uyumamak için çaba sarf ederler. Çocuk uykusuzluğa yardımcı olabilmek için evde neler yapabiliriz?

Rutinler oluşturun: Uyku rutinleri oluşturun. Her zaman aynı saatlerde aynı adımları takip edin ve bu rutinlerin değişmesine izin vermeyin.

Hafif yemek yedirin: Sindirimi kolay hafif yemekleri hazırlayın. Aşırı enerji yüklemesi yapabilecek şekerli gıdalardan uzak durun.

Yatmadan önde oyun oynatmayın.

Yatağa erkenden gidin: Çocuklar günlük 9-10 saat uyumalıdır, bu yüzden erkenden yatırmalısınız.

Yatağa çocuğun sevdiği bir şey bırakın.

Hikaye okuyun: Çocuğu uykuya hazırlarken gevşemesi için sakin bir ses tonuyla hikaye okuyun.

Odanın karanlık ve sessiz olduğundan emin olun: Çocuk Uykusuzluğu İle mücadele ederken ışıkların kapalı tutun. Biyolojik saat çevresel koşullardan etkilenir.

Ağlamaya başladığında odaya hemen dönmeyin: gitmeden önce birkaç dakika bekleyin.

Sakin kalın: Bu sabır gerektirir ama çocuğun kendi başına uykuya dalmayı öğrenmesi için katı bir rutine bağlı kalmak gerekir. Eğer yataktan çıkarsa, tekrar yatağa bırakın.