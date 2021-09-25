Çocuk uykusuzluğuna çare
Çocuklar genellikle uyumayı sevmezler bazen de uyumamak için çaba sarf ederler. Çocuk uykusuzluğa yardımcı olabilmek için evde neler yapabiliriz?
Çocuklar genellikle uyumayı sevmezler bazen de uyumamak için çaba sarf ederler. Çocuk uykusuzluğa yardımcı olabilmek için evde neler yapabiliriz?
Rutinler oluşturun: Uyku rutinleri oluşturun. Her zaman aynı saatlerde aynı adımları takip edin ve bu rutinlerin değişmesine izin vermeyin.
Hafif yemek yedirin: Sindirimi kolay hafif yemekleri hazırlayın. Aşırı enerji yüklemesi yapabilecek şekerli gıdalardan uzak durun.
Yatmadan önde oyun oynatmayın.
Yatağa erkenden gidin: Çocuklar günlük 9-10 saat uyumalıdır, bu yüzden erkenden yatırmalısınız.
Yatağa çocuğun sevdiği bir şey bırakın.
Hikaye okuyun: Çocuğu uykuya hazırlarken gevşemesi için sakin bir ses tonuyla hikaye okuyun.
Odanın karanlık ve sessiz olduğundan emin olun: Çocuk Uykusuzluğu İle mücadele ederken ışıkların kapalı tutun. Biyolojik saat çevresel koşullardan etkilenir.
Ağlamaya başladığında odaya hemen dönmeyin: gitmeden önce birkaç dakika bekleyin.
Sakin kalın: Bu sabır gerektirir ama çocuğun kendi başına uykuya dalmayı öğrenmesi için katı bir rutine bağlı kalmak gerekir. Eğer yataktan çıkarsa, tekrar yatağa bırakın.