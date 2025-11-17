Çocuk sahibi olmayı düşünenlere müjde! Doğum izni ikiye katlanacak

  • İSTANBUL
Hükümet "Aile Yılı" kapsamında yeni bir yasal düzenleme için düğmeye bastı. Doğum izninin 20 ya da 24 haftaya çıkarılması gündemde. Şu anda mevcut uygulamada, kadın çalışanlar için doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli izin bulunuyor. Babalık izni de 5 gün yerine 10 gün uygulanacak.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından çalışan anne ve babaların izin haklarında kapsamlı bir değişikliğe gitmek için harekete geçildi. Hükümetin aile yılı kapsamında devreye alacağı yeni düzenlemede sona yaklaşıldı. Doğum izninin 20 ya da 24 haftaya çıkarılması gündemde.

Şu anda mevcut uygulamada, kadın çalışanlar için doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli izin bulunuyor.

NTV'de yer alan habere göre; Mevzuattaki ilgili düzenlemede anne yerine "ebeveyn" kelimesi yer alacak. Böylece doğum öncesindeki doktor onayıyla sonraya aktarılabilen izni isterse baba kullanabilecek. Doğum sonrası babaya verilen izin de 2 katına çıkarılacak. Yani 5 yerine 10 gün olarak uygulanacak.

İŞÇİ VE MEMURUN EŞİTLENMESİ HEDEFLENİYOR!

Hükümetin bu düzenlemeyle bir diğer amacı da bu süreçte işçi ile memur arasındaki hak farklarının ortadan kaldırılması. Mevcut düzenlemede işçi anneler bebek 1 yaşına gelinceye kadar günde 1 buçuk saat süt izni alabiliyor. Memurlar ise; ilk 6 ay 3 saat, sonraki 6 ayda da 1 buçuk saat süt izni kullanabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlığına göre, işçi anneler de memur anneler kadar süt izni kullanacak.

Düzenleme ile ücretsiz izinlerde de memur-işçi farkının kaldırılması planlanıyor. Halihazırda işçiler 6 ay ücretsiz izin kullanabiliyorken, memurlar 2 yıla kadar izin alabiliyor. Taslak düzenleme ile işçilerin de 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilmesi hedefleniyor.

