Çocuk sahibi olamayan erkekler dikkat

Ürolojik Cerrahi Derneği Androloji Çalışma Grubu Başkanı ve İskenderun Gelişim Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tahsin Turunç, çocuk sahibi olamayan erkeklerin kilo vermeleri, stresten uzak durmaları, sigarayı azaltmaları tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Turunç, evli çiftlerin yaklaşık yüzde 15’inin çocuk sahibi olamadığını belirterek, "Bir yıldan sonra çiftlerin eş zamanlı olarak üroloji uzmanı ve kadın doğum uzmanlarına başvurmaları gerekmektedir. Eğer çiftlerin yaşı ileri ise (kadınlarda 35 yaş ve üzeri) 6 aydan sonra da başvuruda bulunabilirler. Erkekte üreme hücreleri yumurtalarda yani testislerde yapılır. Testislerde sperm üretimi ergenlikten sonra başlar. Erkeklerde sperm üretiminde ya da spermin taşınmasında soruna yol açan birçok faktör vardır. Avrupa Üroloji Derneği kılavuzuna göre erkeklerde çocuk sahibi olamama varikosel, inmemiş testis, kanser tedavileri sonrası, erkek spermlerinde antikor gelişimi, sperm kanallarında tıkanıklık, peniste sertleşme/boşalma sorunları, sistemik hastalıklar, testis kanseri gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Genital organlarında anormallikler bulunanların, kalıtımsal sorunların, cinsel yolla bulaşan hastalık öyküsü olanların, hormonal dengesizliklerin, testislerin içinde yer aldığı torbada ısı artışına yol açan nedenlerin de çocuk sahibi olmayı güçleştirdikleri bilinmektedir" diye konuştu.

Çocuk sahibi olamayan erkeklere yapılan tetkiklerle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Turunç, "Bizim için en olmazsa olmaz tetkik ulusal kalite standartlarına uygun bir laboratuvarda yapılmış olması gereken semen (meni) analizidir. Semen analizi için 2 gün ile 7 gün arası (tercihen 3-4 gün) bir cinsel perhiz yapılması gerekmektedir. Eğer semen analizi normal ise ikinci bir analiz yapılmasına gerek yoktur. Eğer analiz normal değilse bir erkekte sorun olduğunu söyleyebilmemiz için mutlaka aradan en az 1 hafta geçtikten sonra ikinci bir semen analizinin yapılması gerekmektedir" dedi.

Prof. Dr. Tahsin Turunç, şöyle devam etti:

"Çocuk sahibi olamayan erkeklerde varikosel varsa ameliyat edilmelidir, sperm üretimine zararlı olduğu düşünülen ilaçlar varsa bu ilaçlar kesilmelidir, ısı artışı bir etkense yumurtada ısı artışını arttıran nedenler (sauna, hamam gibi) ortadan kaldırılmalıdır, sistemik hastalıklar varsa bu hastalıklar kontrol altına alınmalıdır, sperm kanal tıkanıklığı saptanmışsa tıkanıklık açılmalıdır. Eğer çocuk sahibi olamama nedeni bilinmiyorsa (yüzde 30-40 hastada) başta antioksidan adını verdiğimiz ilaçlar olmak üzere çok sayıda ilaç grubu ile infertilite tedavisi yapılabilmektedir."

Çocuk sahibi olamayan erkeklere diyet listesi önerisinde de bulunan Prof. Dr. Tahsin Turunç, "Bu konuda çok ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu, sperm sayısını ve hareketini arttırdığı iddia edilen ve Sağlık Bakanlığı onayı bile olmayan çok sayıda bitkisel özlü ilacın piyasada olduğunu ve çoğu zaman hastalarımızın bu ilaç ve diyet takviyelerini bilinçsiz bir şekilde kullandıklarını belirtmek isterim. Sperm kalitesini arttıran besinler arasında balık, kabuklu ve kabuksuz deniz ürünleri, kümes hayvanları, tahıllar, meyve ve sebzeler, az yağlı ve yağsız süt var iken; sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş etten zengin diyet, soya gıdaları, patates, tam yağlı süt, kahve, alkol ve tatladırıcılar ise sperm kalitesini bozmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Tahsin Turunç, çocuk sahibi olamayan erkeklerin almaları gereken tedbirleri de şöyle sıraladı:

"Şişman hastaların zayıflamaları ve spor yapmaları çok önemlidir. Zayıflamak erkeklerde kadınlık hormonunun azalmasına ve testis içindeki erkeklik hormonunun artması ile sperm üretiminin artmasına yol açar. Stresli bir yaşamdan uzak durmanın ve sıkıntıların giderilmesinin de sperm yapımını arttırdığı bilinmektedir. Ayrıca sigara ve alkolün azaltılması, mümkünse kesilmesi son derecede önemlidir. Cinsel ilişki zamanlamasının yapılması önemlidir. Cinsel ilişki zamanlaması için çiftlerin kadınların yumurtlama döneminde ilişkiye girmeleri çocuk sahibi olma ihtimalini arttırmaktadır."