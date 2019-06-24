Çocuk piyanistler konser verdi Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Piyanoya İlk Adım’ eğitimini tamamlayan öğrenciler, düzenledikleri yıl sonu konserinin ardından gelen talep üzerine bir konser verdi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Piyanoya İlk Adım’ eğitimini tamamlayan öğrenciler, düzenledikleri yıl sonu konserinin ardından gelen talep üzerine bir konser verdi.

Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür ve Sanat Merkezi’nde, eğitmenler Amine Aygistova ve Özge Güncan tarafından daha önce piyanoyla tanışmamış 7-17 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlenen ‘Piyanoya İlk Adım’ kursları düzenlenen yıl sonu konseri ile sona ermişti.

Gelen talep üzerine Aygistova ve Güncan’ın öğrencileri, bir otelde konser gerçekleştirdi. 20 öğrenci, düzenlenen etkinlikte bir yıl boyunca öğrendikleri eserleri sergiledi. Konservatuara yönelik klasik eserlerin seslendirildiği performanslar, katılımcılardan tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, piyano kültürünün ve sanat sevgisinin Eskişehirli çocuklara aşılandığı eğitimlerin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini bildirdi.

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