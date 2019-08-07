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Çocuk parklarında ağır metal tespit edildi

Kütahya özelinde tüm Türkiye’yi ilgilendiren önemli bir araştırmaya imza atıldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:58
Çocuk parklarında ağır metal tespit edildi

Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Doç.Dr.Cafer Özkul, tarafından gerçekleştirilen “KütahyaŞehir Merkezinde Yeralan Çocuk Parklarındaki Toprakların Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi” başlıklı araştırmada ildeki 19 parkın ağır metal kirlilik oranları ölçüldü. Araştırma, kirliliği trafik yoğunluğundan kaynaklandığını gösterdi. Araştırmaya imza atan Doç.Dr.Özkul ise Milliyet’e yaptığı açıklamada; “Parklardaki toprak veya kum, bazen parkın olduğu bölgeden, bazen de başka yerlerden getiriliyor. Kimse, bu malzemelerde ağır metal riskine bakmıyor. Araştırma yaptığımız birçok parkın üzeri sonradan kauçukla kaplandı. Ancak ülke genelinde üzeri kaplanmamış çok sayıda oyun parkı mevcut. Vatandaşın piknik yaptığı, yatıp, uzandığı bazı alanlarda da ağır metal birikimi olabilir.  Ağır metaller vücudumuza farkında olmadan girer ve sürekli alındığında birikim yapar. Örneğin Emet ilçesinin Toprak yapısında arsenik ve bor mevcut. Toprağın yapısı nedeniyle birçok insan kansere yakalanıyor. Arsenik yeraltı suyuna geçiyor. Su yüzeye çıktığında tarım ve hayvancılıkta kullanılırken, insana bulaşıyor” dedi.

Arsenik ve kadmiyum
 
Araştırılan parklarındaki topraklarda arsenik, kadmiyum, cıva, kurşun ve çinko ağır metallerince önemli oranda  kirlenme tespit edildiği vurgulanırken, şu görüşlere yer verildi: “Özellikle arsenik ve kadmiyum ağır metallerinde bu kirlenme ciddi boyutlara ulaşmıştır. Cıva, nikel, kurşun ve çinko ağır metalleri açısından değerlendirildiğinde ise kirlenme dikkate değer boyutlardadır. Çocuk parklarının ağır metallerce kirletildiği tespit edilmiştir. Topraklardaki ağır metal kirliliği, özellikle şehirlerde, artan endüstrileşme, nüfus artışı ve trafik yoğunluğu karşısında günden güne büyüyen ve ciddi boyutlara ulaşan bir sorun haline gelmektedir. Toprak, kirleticiler için son depolanma alanıdır. Toprak kirliliğinde geriye dönüş olanağı yoktur. Toprakların temizlenmesi çoğu zaman imkânsız bazen de çok uzun yıllar alan bir süreç gerektirmektedir. Bu kirlenmenin şehirlerde yaşayan insanların sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturması kaçınılmazdır. Bu durumdan ise en fazla çocuklar etkilenecektir. Bu sebeple özellikle çocukların yoğun olarak vakit geçirdikleri alanlarda kullanılan kum ve toprağın ağır metal içerikleri belirlenerek, kirletilmemiş temiz bölgelerden getirilmesi sağlanmalıdır.”
 
Kauçuk korur
 
Park yüzeylerinin kauçuk malzeme ile kaplanması konusunda görüş bildiren TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu ise, “Kauçuk elastik bir malzeme olduğundan, düşme sonucu meydana gelen yaralanmalara karşı çocukları koruyucudur. Gerçek kauçuk malzemede kanserojen riski olduğu söylenemez. Düşmeye bağlı olası yaralanma riskine karşı park tabanına kauçuk konulması doğru bir uygulama” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:58
  1. Kütahya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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