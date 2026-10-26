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Aktüel Çocuk parkında kavga cinayetle bitti: 1 ölü
Aktüel

Çocuk parkında kavga cinayetle bitti: 1 ölü

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Çocuk parkında kavga cinayetle bitti: 1 ölü

Ankara’nın Mamak ilçesinde 18 yaşından küçük çocukların kavgası cinayetle bitti. Parkta karşılaştığı husumetlisi çocuğu silahla vurarak öldüren çocuk gözaltına alındı.

Olay, Mamak ilçesi Plevne Caddesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan 18 yaşından küçük olan Arda O. ile A.A.Y. parkta karşılaştı. A.A.Y., Arda O.’ya parkta silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Arda O.’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli A.A.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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