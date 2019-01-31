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Çocuk oyuncağına döndü! Yağmur Aşık: Kızdırmak için FETÖ'cü dedim

Gazetelere, "Eşini FETÖ'cü diye ihbar etti" şeklinde yansıyan haberler hakkında konuşan eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, sinirlendirmek için eşine öyle seslendiğini söyledi.

31 Ocak 2019 Perşembe 09:25
Çocuk oyuncağına döndü! Yağmur Aşık: Kızdırmak için FETÖ'cü dedim

Eski milli futbolcu Emre Aşık, 3 Haziran 2012'de evlendiği Yağmur Aşık ile evliliğini sonlandırmak istemiş, 12 Kasım günü İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Aşık çifti, yaptıkları boşanma protokolünü de dava açıldıktan dört gün sonra mahkemeye sunmuştu. Protokolde taraflar, birbirlerinden maddi ve manevi tazminat istememişti. Fakat bir müddet sonra Yağmur Aşık, anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçti.

"Eşini ihbar etti" haberleri yapıldı

Bunun üzerine çift, otel lobisinde kavgaya tutuşunca soluğu karakolda aldı. Karakoldaki tartışmanın büyümesiyle Yağmur Aşık, eşini kızdırmak için ona 'Fetöcü' diye bağırdı. Terör örgütünün ismi geçince olay polisler tarafından tutanak altına alındı. Durum adliyeye intikal edince çiftin arası tekrar bozuldu. Yağmur Aşık, gazetede yer alan 'Eşini ihbar etti' haberlerinin ardından Sabah'a şu açıklamayı yaptı: "O gün kocam ile kavga etmiş ve kavga esnasında kızgınlık ile bir sürü şey söylemişimdir, akabinde kocam karakoldan ayrılmıştır. Sonrasında memur beyler benden ifade vermemi istediğinde ben şikayetçi olmayacağımı ve ifade vermeyeceğimi söyleyerek karakoldan ayrıldım."

"Sinirlendirmek için söyledim"

Yağmur Aşık sözlerine söyle devam etti: "Bizim huzurlu bir yuvamız var. Benim ağzımdan çıkan sözler bu şekilde lanse edilerek evliliğimize zarar verilmek istenmiştir. Emre, vatanına, bayrağına bağlı FETÖ'nün F'si ile alakası olmayan bir insan. Eşimi sinirlendirmek için onun hassas olduğu FETÖ konusunda bir şeyler söyledim. Eşimi zan altında bıraktığım için çok üzgünüm. Emre'nin FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmadığını bildiğim halde başına dert açtım. Eşime ve çocuklarıma yaşattığım bu acı için büyük üzüntü duyuyorum." (Sabah)

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 09:25
  1. İstanbul
  2. Emre Aşık
  3. Yağmur Aşık
  4. FETÖ

YORUM YAZ

  • OsmanOsman15 dk önce
    O zaman adaleti yanıltmak suçundan savcılar işlem yapmalılar.

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