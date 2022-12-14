Çocuk ölümüne neden olan virüs Türkiye'de!

İngiltere'de paniğe yol açan ve çocuklarda görülen Strep A bakteriyel enfeksiyonu vakalarının Türkiye’de 3 ilde tespit edilmesinin ardından Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, enfeksiyon hakkında anne ve babalara uyarıda bulundu. Ceyhan, "Çocuğun kendini halsiz hissetmesi, idrar miktarının azalması, ağlamasına rağmen gözyaşı akmıyorsa gibi durumlar varsa bu çocuklar ancak yoğun bakım şartlarında izlenmeli." dedi.

Koronavirüsün ardından şimdi de çocukları hedef alan bir hastalık ortaya çıktı. İngiltere'de 10'dan fazla çocuğun ölümüne neden olan Strep A, Türkiye'de de 3 ilde görüldü. Streptokok A bakterisinin ‘toksik’ olarak adlandırılan formu İstanbul, Ankara ve İzmir'de tespit edildi.

Strep A bakterisinin neden olduğu hastalıklar sebebiyle Avrupa’da hayatını kaybeden çocuklar endişe veriyor. Uzmanlar, Strep A enfeksiyonu tedavisinin gecikmesi sonucunda can kaybı riskinin yükseldiğinin altını çiziyor.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Strep A enfeksiyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kas etrafındaki zarı harap ederek başlayan Strep A, kas yıkımına neden olur. Oldukça ağır bir tablodur. Strep A; orta kulak iltihabı, zatürre ve deri enfeksiyonlarına neden olabilir. Tedavisinin gecikmesi durumunda hayati risk yüzde 50 oranında yükselebilir. Strep A enfeksiyonu durumunda bademcik iltihabını da küçümsememek lazım.

Prof. Dr. Ceyhan, Strep A ile ilgili en çok dikkat edilmesi gereken durumun deride kızararak büyüyen yara, çocuğun ateşinin düşmemesi, şiddetli ağrı şikâyeti varsa hiç vakit kaybetmeden çocuğu doktora götürmelisiniz uyarısında bulundu.

Ceyhan, Strep A enfeksiyonuna karşı anne babalara da önemli uyarılarda bulundu. Çocuğun kendini halsiz hissetmesi, idrar miktarının azalması, ağlamasına rağmen gözyaşı akmıyorsa gibi durumlar varsa bu çocuklar ancak yoğun bakım şartlarında izlenmeli.